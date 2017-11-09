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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • Boluspor maçında ayaklarımız yere basmadı

    Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, "Boluspor maçından önce ayağımızın yere iyi basması gerektiğini söylemiştim. Herhalde ayağımız yere basmadı diye, biraz hafife aldık diye düşünüyorum" dedi.

    09 Kasım 2017 Perşembe 08:40
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    Boluspor maçında ayaklarımız yere basmadı

     

    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Boluspordeplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle döndü. 2 gündür izinli olan kırmızı-beyazlılar, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan Samsunsporlu futbolcular ısınma hareketleri ağırlıklı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Rüştü Araboğlu, kaybedilen puanlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarının altını çizerek, “Çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Elimize geçen fırsatı harcadık. Bundan dolayı duyduğum üzüntü tarif edilemez. O gün yakaladığımız pozisyonları gole çevirip, 3 puanla sahadan ayrılsaydık bugün ilk 6’nın içerisindeydik. Bunun üzerine konuşmak bile bana zül geliyor. Maçtan önce de ayağımızın yere iyi basması gerektiğini söylemiştim. Herhalde ayağımız yere basmadı diye düşünüyorum. Biraz hafife aldık diye düşünüyorum. Eğer hedefe oynayacaksak daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız işi daha ciddiye almamız lazım. Önümüzdeki Adanaspor maçını bunun başlangıcı olur inşallah. Çok sayıda sakat oyuncumuz da var. Kara bulut üstümüzde dolaşıyor. Bu bir talihsizliktir. Her maçta bir sakatımız oluyor. Nasıl bir nazar var üzerimizde anlayamıyorum. Allah'tan arada Milli Takım arası var. İnşallah bu arada sakatlarımız düzelir” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Samsunspor, Basın, Sözcüsü, Rüştü, Araboğlu

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