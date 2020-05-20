BOLUSPOR ORLANDO İLE UZATTI

Haber: Aysun Beykoz

Oynadığı maçlarda yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı kalecinin sözleşmesinde yer alan opsiyon kullanılarak 2021 sezonu sonuna kadar Boluspor forması giyeceği öğrenildi. Orlando Mosquera’nın menajeri Tekin Birinci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: ”Boluspor, tarafımıza kaleci Orlando Mosquera’nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp sözleşmesini 2021 futbol sezonu sonuna kadar uzatacağını bildirilmiştir.”

BOLUSPOR'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR20

Boluspor Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından sağlık tedbirleri ile birlikte antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanlar ile TFF 1. Lig'de kalan altı haftanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.