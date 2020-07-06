Boluspor Riske Attı

Haber: Volkan Yılmaz

Kırmızı-beyazlılar Fatih Karagümrük takımıyla oynadığı mücadeleden puansız ayrılınca Osmanlıspor ile aradaki puan farkı 3’e indi. Kırmızı-beyazlılar çok sayıda fırsatla birlikte Bilal ile maçın ilk yarısında bir de penaltıdan yararlanamadı. Ligde kalma mücadelesi veren Boluspor'u 32. haftada konuk eden Karagümrük; Zeki Yıldırım, Ndao ve Fatih'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Konu ekipte 45. dakikada Bilal Kısa penaltı kaçırırken, tek golü Gökhan Sazdağı kaydetti. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Karagümrük, puanını da 53 yaptı ve Altay'ın puan kaybettiği haftada play-off yolunda büyük bir adım attı. Karagümrüklü taraftarlar da stadın yanında bulunan evlerin balkonlarını ve teraslarını doldurarak takımlarına büyük destek verdiler. 6 maç sonra kaybeden Boluspor ise 30 puanla 15. sırada kalırken, 16. sıradaki Osmanlıspor ile arasındaki fark 3'e düştü. Boluspor ligde kalma yolunda önümüzdeki hafta yine zirve adayı takımlardan Akhisarspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin son 2 haftasında maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Hayrullah'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Sazdağı kafayı vurdu ancak kaleci Aykut topa hakim oldu.

10. dakikada Attamah'ın pasında topla buluşan kaptan Zeki, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti ve topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

14. dakikada Karagümrük etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ndao, penaltı noktası üzerindeki Attamah'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top yandan dışarı gitti.

41. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Koray ceza sahası içine girerek pasını verdi. Boluspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakika Mustafa Eskihellaç'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Bilal Kısa kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda Karagümrük kalecisi Aykut, gole için vermedi ve topa sahip oldu.

56. dakikada Bilal Kısa'nın savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

58. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında Melih Okutan ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Aykut'un müdahalesi sonrası meşin yuvarlak önce direğe ardından çizgiye çarpıp oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Gökhan Sazdağı'nın şutunda kaleci Aykut gole yine izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

66. dakikada Attamah'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Koray Sobiech'e bıraktı. Bu futbolcudan önce savunma son anda araya girerek net bir pozisyonu engelledi.

71. dakikada Engin Bekdemir'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sabo kafayı vurdu. Kaleci Mosquera bu pozisyonda gole izin vermedi.

78. dakikada Engin Bekdemir sol kanatta rakibini geçip ceza sahasına ortaladı. Sobiech'in şutunda kaleciden dönen topu Ndao tamamladı ve Karagümrük yeniden öne geçti. 2-1

80. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Erik Sabo vuruşunu yaptı, savunmadan seki topu Fatih Kuruçuk tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı. 3-1

90+1. dakikada Mustafa Durak'ın kullandığı serbest vuruşta Kidric kafayı vurdu, kaleci Aykut son anda topu kornere göndermeyi başardı.

Stat: Vefa

Hakemler: Erkan Özdamar x, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Koray Altınay xxx Bülent Cevahir dk. 87 ?), Fatih Kuruçuk xxx, Yalçın Ayhan xxx, Alparslan Erdem xxx, Attamah xxx, Zeki Yıldırım xxx (Engin Bekdemir dk. 62 xxx), Ndao xxx, Sabo xxx (Çağrı Ortakaya dk. 84 ?), Darri x (Erdal Öztürk. Dk. 62 xxx), Sobiech xx (Emeghara dk. 83 ?)

Boluspor: Mosquera x, Hayrullah Bilazer x, İsmail Konuk x, Fethi Özer x (Kidric dk. 84 ?), Burak Bekaroğlu x, Cumali Bişi xx, Gökhan Sazdağı xx, Seth x (Melih Okutan dk. 53 xx), Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç x, Mustafa Durak x

Goller: Zeki Yıldırım (dk. 10), Ndao (dk. 78), Fatih Kuruçuk (dk. 80) (F.Karagümrük), Gökhan Sazdağı (dk. 56) (Boluspor)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Sabo, Ndao (F.Karagümrük), Seth, Burak Bekaroğlu (Boluspor)