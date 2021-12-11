Boluspor sahasında Adanaspor’a takıldı

Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada ekibimiz Beypiliç Boluspor ilk yarıda etkili olmaya çalışırken Kassongo’nun ayağından net bir pozisyon kaçırdı. Konuk Adanaspor ilk yarıda etkisiz kalınca ilk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken. Gol yollarındaki etkili ismimiz Kassongo’nun hücumda etkisiz kalması ile müsabaka başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Son iki hafta Eyüpspor ve Ümraniyespor’u yenerek 6 puan toplayan ve üst sıralara doğru yükselen kırmızı beyazlı ekibimiz 1 puan razı oldu ve puanını 20’ye yükseltti. Konuk Adanaspor’da maç fazlası ile puanını 20’ye yükseltti. Boluspor 17. Hafta müsabakasında Samsunspor’a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

3.dakikada sol kanattan Celil’in yaptığı ortada Ahmethan’ın kafa vuruşu kaleci Selmani’de kaldı.

26.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi’nin yerden içeriye çevirdiği topu Bertu topukla penaltı noktasındaki Bregu’ya aktardı. Bregu’nun vuruşunda savunmadan seken top altıpasın solundaki Kasongo’nun önünde kaldı. Kasongo’nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

28.dakikada Adanaspor hızlı hücumunda topu kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya taşıyan Celil’in savunma arkasına koşu yapan Tetteh’e göndermek istediği derin topta Emin araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37.dakikada sol kanatta topla buluşan Bregu’nun ceza yayına sokulduktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şut kaleci Karacic’te kaldı.48.dakikada Hakan’ın ceza sahası sol tarafına doğru gönderdiği topa sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Kasongo’nun şutu kaleci Karacic’te kaldı.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kassongo'nun sert şutunda top kalecide kaldı.

81.dakikada Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

84.dakikada Roshi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Berk’in şutu az farkla dışarı çıktı

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Erkam Reşmen dk. 68), Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Hakan Bilgiç, Alican Özyürek (Novak dk. 71), Berk Yıldız, Bregu (Arda Şengül dk. 90+1 ?), Roshi, Kassongo

Yedekler: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Ensar Bilir, Diyar Kaba,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adanaspor: Karacic, Donkor, Roche (Rüştü Hanlı dk. 46), İsmail Erdoğan, Bennasser, Cem Özdemir (Kingsley dk. 79), Uğurcan Yazgılı, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Tetteh (Muhammet Ömer Çakı dk. 90+2 ?), Ahmethan Köse (Harun Kaya dk. 89 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Samed Ali Kaya, Muhammet Fatih Ardıç

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Roshi, Erkam Reşmen, Berk Yıldız (Boluspor), Rüştü Hanlı (Adanaspor)