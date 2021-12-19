Boluspor sahasında kaybetti 0-2

Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kar yağışı altında oynanan maça konuk

ekip iyi başladı. Maçın başında Ankaragücü, Sinan Osmanoğlu'nun 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Boluspor maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyamayınca ilk devre konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya konuk ekip Ankaragücü iyi başladı 52. dakikada GhayasZahid ile aradaki farkı ikiye çıkardı.. Kırmızı beyazlı ekibimiz 83. dakikada Berk’in düşürülmesi ile kazanılan penaltıdanRoshi ile yararlanamazken, kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Son 4 maçında kaybetmeyen ekibimiz Boluspor bir hafta içinde oynadığı 3. maçında Ankaragücü’ne mağlup olarak bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Boluspor 21 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 33 yükseltti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine atılan ortada Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-1.

10. dakikada Owusu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.

26. dakikada gelişen BeypiliçBoluspor atağında Berk'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinden Kassongo'nun kafa vuruşunu kaleci Akın uçarak çıkardı.

52. dakikada gelişen Ankaragücü kontra atağında Boluspor'u 3'e 1 yakalayan Kwabena'nın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top fileleri havalandırdı:0-2.

80. dakikada ceza sahası içindeki karambol sonucu topla buluşan Roshi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

83. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Berk topu kontrol etti. Berk'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Roshi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Akın kurtardı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay x, İlker Takpak x, Nurettin Dinçer x

BeypiliçBoluspor: Selmani x, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx (Arda Şengül dk. 82 ?), Hakan Bilgiç x (Novak dk. 55 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek x (Arda Köksal dk. 79 xx), Berk Yıldız xx, Kassongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Erkam Reşmen xx, Diarrassouba, Talha Erdoğan, Diyar Kaba

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankaragücü: Akın Alkan xxx, Erdem Özgenç xx, Pinto xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xxx, İshak Çakmak xx, Zahid xxx (Chahechouhe dk. 82 ?), Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 82 ?), Murat Uçar xx (Geraldo dk. 90+3 ?), Owusu xx (Ariyibi dk. 74 xx), Eren Derdiyok xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90+2 ?)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 6), Zahid (dk. 52) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Pinto, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Ali Keten (Boluspor)

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 12:50