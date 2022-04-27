“Boluspor sahipsiz değildir”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat Boluspor Kulübü Resmi hesaplarından yaptığı açıklamada şok bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Abdullah Abat istifa mektubunda, Başkan Özcan’ın mecbur bırakması sonucunda Boluspor Kulübü Başkanlığına getirildiğini açıklamıştı. Bunun ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, Boluspor’un sahipsiz olmadığının da altını çizdi.

Tanju Özcan bu istifanın ardından Boluspor yönetim kurulunun bu akşam saat 20.30’da bir araya geleceğini de açıkladı. Yönetim kurulu ile yapılacak toplantının ardından Boluspor, kalan 4 maç için yeni başkanını seçecek. Bolu Belediye Başkanı Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“HİÇBİR ZAMAN BU TAKIM SAHİPSİZ KALMAZ”

“Çok üzen ve zorda bırakan bir açıklama okuduk. Boluspor Başkanı Abdullah Abat istifa etmiş. Şimdi o istifaya geleceğim ama önce şunları söyleyeyim. Boluspor kimsenin şahsi takımı değil. Boluspor'un sahibi tüm Bolu halkıdır. Boluspor'un sahibi Boluspor'un yıllarca çilesini çekmiş, kötü günlerinde hiçbir zaman sırtını dönüp gitmemiş, Şanlı Boluspor taraftarıdır. Kimdir? Yarenlerdir Kimdir? Cadde14’tür Kimdir? Benim de benim de içinden geldiğim Konaklı gençlerdir Kimdir? Üni Yarenler'dir. Dolayısıyla hiçbir zaman bu takım sahipsiz kalmaz.”

“BU TAKIMIN KÜMEDE KALMASI İÇİN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

“Bu haber alındıktan sonra kulüp başkanlarımızın geçmişte görev yapan kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin çok büyük kısmı beni aradılar. Dediler ki ‘başkanım biz bu takıma her şartta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu takımın kümede kalması için herkes üzerine düşeni yapacak’ mesajını verdiler.”

“KAYBEDECEK BEŞ DAKİKAMIZ BİLE YOK”

“Bu takım arkadaşlar ligde kalmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Şu anda bir yönetim krizi ile karşı karşıyayız. Kaybedecek beş dakikamız bile yok. O yüzden ben belediye başkanı olarak Boluspor yönetim kurulu üyelerini Boluspor tesislerinde derhal istişare yapmak üzere toplantıya davet ettim. Bu akşam 20.30’da iftardan sonra toplantımızı gerçekleştireceğiz.”

“GEREĞİNİ YAPACAĞIZ”

“Gelinen noktada yönetim kurulu üyelerinin başkan gibi bu zor günlerde çekip gideceğini düşünmüyorum. Onlar kalacaklar. Birçoğuyla da ben ve arkadaşlarım telefonla görüştük. Ve yönetim kurulu bu akşam bu son dört maçı idare edecek kulübün başarılı olması için elinden geleni yapacak bir başkan seçecek. Bütün Bolu halkı olarak ben Bolu Belediye Başkanı olarak ilimizin sayın valisi, ilimizde siyaset yapan, seçilmiş yöneticiler ilimizdeki bürokratlarımız ben hiç kuşku duymuyorum ki üzerine düşeni fazlasıyla yapacaklar. Yapmak zorundalar. Bu Bolu'ya olan borcumuz. Ben böyle değerlendiriyorum. Akşam da yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da dediğim gibi bir şekilde bir araya gelip geldiğimiz noktada elimizi, kolumuzu bağlayıp oturacak durumda olmadığımızı konuşacağız. Ve gereğini yapacağız.”

“BOLUSPOR'UN ŞU ANKİ HALİ EN FAZLA BENİ ÜZÜYOR”

“Arkadaşlar Boluspor başkanının istifa dilekçesini okudum. Bu beni son yıllarda en çok üzen dilekçe. Ne diyor? Boluspor kulübüne taahhütler yerine gelmemiş. Şunu samimiyetle söylüyorum yani tüm kamuoyuna söylüyorum. Arkadaşlar her şey bir tarafa. Belediye çalışmalarında ne kadar başarılıyız değiliz. Onun kararını vakti gelince halk verecek ama şu konuda mütevazı davranmayacağım. Gelmiş geçmiş, Belediye başkanları arasında gerçekten diğer başkanlarımıza da saygı duyuyorum. Onlar da Boluspor'u çok seviyorlar ama ben Boluspor'un taraftarı olan ilk belediye başkanıyım. Taraftarlıktan geldim ben buraya. Top toplayıcı çocuktum ben zamanında. Ağaç tepelerinde maç izleyen biriydim. Dolayısıyla Boluspor'un şu anki hali en fazla beni üzüyor.”

“BOLUSPOR'UN KASASINA GİRMESİNE SAĞLADIK”

“Biz başkan yola çıkarken takım sahipsiz kalmasın. Tecrübeli bir isim. Gelsin düşüncesiyle Sayın Başkan'a bu teklifi götürdük. Sen üstlen dedik. Biz de arkanda duracağız dedik. Yönetim olarak alacağınız kararlara karışmayacağız dedik. Ekonomik olarak kulübün desteklenmesi için her şeyi yapacağız dedik. Ve bu kapsamda yirmi küsür yıldır kulüp biliyorsunuz isim hakkı olmadan yoluna devam ediyordu. İlimizde faaliyette bulunan en büyük sanayi kuruluşlarından Beypiliç AŞ Boluspor'a isim sponsoru oldu. Bizim ricamız üzerine, bizim ısrarımız üzerine bu yapıldı. Yine uzun yıllardır Gölcük'ün gelirlerinin Boluspor'a kazandırılması konuşuluyordu, verilmiyordu. Biz ne yaptık? Onu aldık. Önemli bir gelir kaynağını. Boluspor'a verdik. Bu dönem. Biliyorsunuz. Sponsorları, iş adamlarını Fabrika sahiplerini, firmaları tek tek ziyaret ettim ben. İlk sene vali bey, sağ olsun ve ticaret odası başkanımız da. Ikinci sezon, ben bazen kulüp başkanıyla, bazen de kendim gitmek suretiyle Boluspor'a destek verebilecek olan herkesin desteğini aldık. Maddi desteğini aldık. Onun dışında birçok esnafı tek tek biz aradık. Hatta bu yüzden ‘esnafı tehdit etti’ lafını bile çıkarttılar. Boluspora katkı istedik diye. Sağ olsun Bolu'daki iş adamlarımız Bolu dışından iş adamlarımız bizleri kırmadılar. Bizlerin ricası üzerine kulübe önemli katkılarda bulundular. O yüzden biz bırakın verdiğimiz taahhütleri yerine getirmemeyi, verdiğimiz sözlerin çok daha üzerinde katkıdan Boluspor'un kasasına girmesine sağladık. Bundan dolayı da soruşturma geçiren tek başkan benim.”

“ABDULLAH ABAT'A HİÇ MÜDAHALE ETMEDİM”

“Biz burada kendi ikbalimizi düşünmeden gayet iyi niyetli bir şekilde adeta kulüp başkanı gibi bu takıma yardımcı olduk. Ha bunu yaparken de şunu söylemedik hiçbir zaman. Ben ne Sayın Necip Çarıkçı'ya ne de Sayın Abdullah Abat'a hiç müdahale etmedim. Ve yönetimine. Bunu yönetim kurulu üyeleri bilir. Bir tek yönetim kurulu toplantısına katılmadım ben. Şu futbolcuyu alın, bu futbolcuyu almayın demedim. Çoğu hocayla çalış bu hocayla çalışmayın da demedim. Boluspor'a kendi cebinden, kendi cebinden üç sezon boyunca, her sezon birer kez olmak üzere kendi cebinden prim veren tek belediye başkanı oldu. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Ben kulüp başkanı değilim. Yasa gereği olamıyorum. Böyle bir yasa olmasa bunu açıkça engelleyen bir yasa olmasa zaten hiç görevden de kaçmam. Çıkar kulüp başkanını da üstlenirim. Ama dediğim gibi bu kulüp Bolu belediye başkanının kulübü değil. Bu kulüp Tanju Özcan'ın kulübü değil. Bu kulüp, Bütün Bolu'nun kulübü. Bu takım bütün Bolu'nun takımı. Taraftarların takımı. Bu şehirde yaşayan herkesin takımı.”

“ABDULLAH ABAT’A HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

“E benim anlayışımda şu yok. Efendim iyi günlerde, ben başkan olayım, kötü günlerde şapkamı alıp gideyim. Ben bu anlayışı kabul etmiyorum. Gemiyi en son kaptan terk eder. Bizim bu anlayışımız var. Dolayısıyla ben Abdullah Abat kardeşimizin, arkadaşımızın bu yaptığını Boluluların hiçbir zaman affetmeyeceğini düşünüyorum. Benim de kendisinde bir hakkım varsa o hakkımı helal etmiyorum. Kendisine.”

ESKİ BAŞKANLARA SESLENDİ!

“Tabii kulübümüze geçmişte emek veren değerli başkanlarımız Sayın Necip Çarıkçı'ya, Sayın Savaş'a bak. Sayın Emin Semercioğlu, Sayın Yener Bardakçıoğlu, Sayın Mehmet İnceayan ne kadar eski başkanımız ve onlarla birlikte çalışmış, yöneticimiz varsa onlara da şu çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler Boluspor'u en az benim kadar seviyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla dün birlik olma günü. Gün kucaklaşma günü. Gün hep birlikte Boluspor'a sarılma günü. Şurada kaldı dört maçımız. Herkes, ben de dahil. gücü nispetinde, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapacak bunu biliyorum. Manevi olarak tribünde yerini alarak kalan iki maçımızı da evimizde, iki maçımızda. Boluspor'a olan borcunu ödeyecek. Ben eski başkanlarımızın da yöneticilerinde bu sorumluluktan kaçacaklarını düşünmüyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bir kısmıyla ben konuştum bir kısmıyla arkadaşlarımız konuştu. An itibariyle Boluspor başkanından başka, istifa eden yönetici yok. E konuştuğum yöneticiler bana şunu söylüyor, ‘bugünlerde yönetim kurulundan istifa etmek benim kitabımda yazmaz. Bu Boluspor'a ihanet etmektir. O yüzden ben etmeyeceğim’ diyor arkadaşlarımız, sağ olsunlar.”

“BİZ BİR SÖZ VERİYORSAK BUNU YERİNE GETİRİRİZ”

“Şu anda kulübün eski başkanları da yarın toplantıya davet edeceğim. Ama Boluspor'un tüzüğü açık. Şu anda dışarıdan birinin başkanlık görevini üstlenmesi mümkün değil. Yönetimin kendi içinden bir başkan seçmesi zorunlu, zaruret. Ve arkadaşlarımız da bundan kaçmayacaklarını ifade ediyorlar. Yani kim arzu ediyorsa. Arkadaşlarımızın çoğu kimi istiyorsa açıklamada. Ve hepimiz de ben de dahil olmak üzere hepimiz de tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu takımı bulunduğu ligde tutmak için futbolcular terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Yok öyle yağma. Antrenmana çıkmama, şu şunu yapmama, bunu yapmama. Yok böyle bir şey. Onlar da onurlarını, şereflerini, haysiyetlerini ortaya koyacaklar kalan dört haftada. Yarın takımla da konuşacağız. Ben kendim de konuşacağım. Biz Bolulular dürüst insanlarız. Biz bir söz veriyorsak bunu yerine getiririz. Futbolcuların hiçbir kaygısı olmasın. Sezon sonunda sözleşme nasıl imzalandıysa takım ligde kalsa da kalmasa da buradan alacakları kalmayacak. Kimsenin kalmamış. Biz öyle söz verip ertesi gün unutan insanlardan değiliz.”

“BÖYLE ŞEY Mİ OLUR?”

“Başarısız da olabilirsin. Takım küme de düşebilir ama burada herkes son damlasına kadar terinin son damlasına kadar mücadele etmek zorunda. Başkan da, bizler de bu şehrin yöneticileri olarak yönetim kurulu üyeleri de arkadaşlar, şurada dört maç kaldı. Dört maç kaldı. Sen hem istifa ediyorsun. Hem de 9 Mayıs'a kongre koyuyorsun. Bu ne demektir ya? 22 Mayıs'ta bitiyor bu lig. Mayıs'ta çoğunluk sağlanmazsa 16 Mayıs Pazartesi günü kongre olacak. E peki biz muhtemelen son haftaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Son hafta dört beş gün sonra maç varken biz oturup yönetim listesi mi hazırlayacağız? Seçime mi şey yapacağız? Seçim o gün konuşulmaz. Lig biter. Lig bitmeden önce kongre tarihinde alırsın. Ama ligin bitimine göre alırsın. Böyle şey mi olur?”