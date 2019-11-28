Boluspor Şampiyonluğu Kaçırmıştı

Haber: N.Halid Altundal

Eskişehirspor | 1968-1969

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, Abdullah Gegiç yönetiminde İstanbul takımlarına baş kaldıran ilk takım olma özelliği taşıyor. Es Es, 1968-69 sezonunda bestelere konu olan Fethi, Nihat ve Ender üçlüsüyle harika bir grafik çizerek ligi şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Eskişehirspor | 1971-1972

70'li yılların ilk yarısına kadar ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Eskişehirspor, 1971-1972 sezonunda bir kez daha şampiyonluğun önemli adaylarından biriydi. Fethi Heper ve Şevki Şenlen'in toplam 42 gol attığı sezonda kırmızı siyahlı ekip şampiyon Galatasaray'ın üç puan gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Boluspor | 1973-1974

Türk futbolunda Trabzonspor hegemonyasının başlamasından kısa süre önce Boluspor da zirve yarışı veren ekiplerden biriydi. İlk 12 maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet ve on beraberlik alan kırmızı beyazlılar, sonraki haftalarda çıkışa geçerek yarışa dahil olsa da sezonu şampiyon Fenerabahçe'nin dört puan gerisinde noktaladı.

Adanaspor | 1980-1981

Gündüz Tekin Onay'ın çalıştırdığı Adanaspor, 1980-1981 sezonuna Zonguldakspor mağlubiyetiyle başlarken sonrasında önemli bir çıkışa geçti. Bora Öztürk'ün 17 golle gol yükünü çektiği turuncu beyazlılar, sezonu şampiyon Trabzonspor'un beş puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Çukurova ekibi son dokuz maçında tek galibiyet alabilirken Türk futbolunda tarihe geçme fırsatı kaçırmış oldu.

Samsunspor | 1986-1987

Samsuspor, 19 takımla oynanan ve oldukça rekabetçi geçen 1986-87 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Tanju Çolak'ın 31 golle yıldızını parlattığı Karadeniz ekibi, ligin son yedi maçının beşinde sahadan beraberlikle ayrılınca önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. Milorad Mitrovic'in öğrencileri sezonu 54 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın dört puan gerisinde ligi üçüncü sırada tamamladı.

Kocaelispor | 1992-1993

1992-93 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan Kocaelispor, özellikle ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışında ön plana çıkan ekiplerinden biri oldu. Güvenç Kurtar'ın öğrencileri ligin son altı haftasında yalnızca tek galibiyet alabilirken sezonu şampiyon Galatasaray'ın yedi puan gerisinde dördüncü tamamlamakla yetindi.

Gaziantepspor | 2000-2001

Milenyumun ilk yıllarında Sakıp Özberk yönetiminde ciddi bir çıkış yakalayan Gaziantepspor, üçüncü tamamladığı 1999-20 sezonunun ardından sonraki sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İlk 12 maçta yalnızca tek mağlubiyet alan Antep ekibi bu süreçte toplam 25 puan topladı. Son haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybeden, Trabzonspor ile berabere kalan kırmızı siyahlılar sezonu 68 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.

Sivasspor | 2007-2008

Şampiyonluk yarışının oldukça çetin geçtiği 2007-2008 sezonunda 73 puan toplayan Sivasspor, ligi şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde tamamladı. 73 puan toplayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arkasından averajla dördüncü sırada kalan Sivasspor, sonraki sezon bir kez daha şampiyonluk yarışının içerisinde olmayı başardı.

Sivasspor | 2008-2009

2000'lerin sonunda çıkışa geçen Anadolu takımlarından biri olan Sivasspor, 2008-09 sezonunda ligi 66 puanla tamamladı. Bülent Uygun yönetiminde oldukça başarılı bir grafik çizen Sivas ekibi, Mustafa Denizli yönetiminde ligin ikinci yarısında yalnızca tek maç kaybeden Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada kaldı.

Bursaspor | 2009-2010

2009-10 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetiminde 75 puan toplayan Bursaspor, Fenerbahçe'nin bir puan önünde zafere ulaştı. Süper Lig'de dört büyüklerin dışında şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçen yeşil beyazlılar bir sonraki sezon ise ligi üçüncü sırada tamamladı.