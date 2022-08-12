Boluspor sezonu Manisa’da açıyor

Haber: Uğur Balaban

Boluspor Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışla ligde düşme potasında çıkıp sezonu 8. sırada tamamlamıştı. Manisa Mümin Özkasap Stadı’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Adem Cinek düdük çalacak. Cinek’in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 36 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 2021-2022 sezonunda topladığı 50 puanla ligi 8. sırada tamamladı. Manisa FK ise geçtiğimiz sezon oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak topladığı 49 puanla ligi 9. Sırada tamamladı.

Geçtiğimiz sezon iki takımın arasında oynanan müsabakalarda Boluspor deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Boluspor’un gollerini Emin Bayram ve Kassongo attı.

Boluspor 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Bolu’da oynanan karşılaşmada rakibine kendi sahasına 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Boluspor’un tek golünü Bekim Balaj kaydetti.

Boluspor yeni sezona Savaş Abak’ın Olağan Kongre’de başkan seçilmesi ile başladı. Savaş Abak ve Boluspor yönetimi ilk iş olarak deneyimli hoca Sait Karafırtınalar’ı takımın başına getirerek Boluspor camiasının takdirini kazandı. Sait Hoca’nın raporu doğrultusunda ligde iddialı bir kadro kuran kırmızı beyazlı ekibimiz sezonun ilk haftasında yine güçlü bir takım kuran Manisa FK ile deplasmanda sezonun ilk maçına çıkacak. Boluspor’da hedef sezonun ilk maçında galip gelmek. Üç sezondur ligin ilk haftasını mağlubiyetle kapatan kırmızı beyazlı ekibimiz şanssızlığını kırmak istiyor.