Boluspor son dakikalarda yıkıldı

Haber:Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig’in 13. Haftasında Boluspor, Menemenspor’u evinde konuk etti. Karşılaşmanın 5.dakikasında kaleci Hakan’ın hatası sonrası konuk ekip Menemenspor Hüseyin Çolak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra daha üstün oynayan kırmızı beyazlılar 12.dakikada cevap verdi. Sol kanattan yapılan ortada kalecinin hatası sonrası topa dokunan Rydell Poepon skora denge getirdi. 38’inci dakikada ise Boluspor’un tecrübeli orta sahası Dodo ceza sahası dışından şutunda harika bir golle takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda Boluspor bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Menemenspor 81 dakikada Ali Özgün’ün golüyle bir kez daha skora denge getirdi. Boluspor bu beraberlikle puanını 11’e yükseltirken 14. Sırada kaldı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadı

Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül (1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kaan Çalışır (2. Yardımcı Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Dodo, Cumali Bişi, Batuhan Altıntaş (Melih Okutan Dk. 71), Umut Gündoğan (Sami Can Keskin Dk. 77), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı Dk. 90+4), Poepon

Menemenspor: Selmani, Semih Ceylan (Dk. 46 Diakite), Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan (Halil İbrahim Sönmez Dk. 58), Mehmet Boztepe (Ali Özgün Dk. 76), Hüseyin Çolak

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Menemenspor’un vuruşları ile başladı.

5’inci dakikada Menemenspor’da, sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu’nun yüksekten attığı topu tamamlayan Hüseyin Çolak takımını 1-0 öne geçirdi.

12’nci dakikada Boluspor’da Mustafa Eskihellaç’ın sol kanattan açtığı ortada topu elinden kaçıran kaleci Selmani’nin hatasını affetmeyen Poepon skora eşitlik getirdi.

22’nci dakikada Menemenspor’da, Mustafa Eskihellaç’a yaptığı müdahale sonucu Semih Ceylan sarı kart gördü.

31’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında çalımlarla içeri giren Mustafa Eskihellaç’ın şutunu kaleci Selmani kornere çelmeyi başardı.

35’inci dakikada Menemenspor’da, Muhammed Ali Doğan sarı kart gördü.

38’inci dakikada Boluspor’da ceza sahası dışında yerden gelen topa gelişine sert bir vuruş yapan Dodo, Boluspor’u öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 1 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

46’ncı dakikada Menemenspor’da Semih Ceylan oyundan alınırken yerini, Diakite’ye bıraktı

58’inci dakikada Menemenspor’da, Muhammed Ali Doğan oyundan alınırken yerini, Halil İbrahim Sönmez’e bıraktı.

71’inci dakikada Boluspor’da Batuhan Altıntaş oyundan çıkarken, Melih Okutan oyuna dahil oldu.

76’ncı dakikada Menemenspor’da, Mehmet Boztepe oyundan alınırken, Ali Özgün oyuna girdi. Mehmet Boztepe oyundan çıkarken sarı kart gördü.

77’inci dakikada Boluspor’un kontra atağında ceza sahasına giren Poepon topu üstten dışarı gönderdi.

77’inci dakikada Boluspor’da Umut Gündoğan kenara gelirken, Sami Can Keskin oyuna dahil oldu.

79’uncu dakikada Boluspor’da çalımlarla ceza sahası alanına giren Melih Okutan’ın şutunu kaleci Selmani çıkardı. Dönen topu önünde bulan Melih Okutan tekrar şutunu çekti ve Selmani bu sefer kontrol etmeyi başardı.

81’inci dakikada Menemenspor’da sağ kanattan gelişen atakta topu önüne alan Ali Özgün kalecinin üzerinden aşırttığı şutla skora tekrar denge getirdi.

80’inci dakikada Menemenspor’da Ali Keten sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90+4’te Boluspor’da, Mustafa Eskihellaç kenara gelirken Gökhan Sazdağı oyuna geldi.

Sarı Kart: Semih Ceylan (Menemenspor Dk. 22), Muhammed Ali Doğan (Menemenspor Dk. 35), Mehmet Boztepe (Menemenspor Dk. 76), Ali Keten (Menemenspor Dk. 80)

Goller: Hüseyin Çolak (Menemenspor Dk.5), Poepon (Boluspor Dk. 12), Dodo (Boluspor Dk. 38), Ali Özgün (Menemenspor Dk. 81)