Haber: Semih Baykal

Ligin 12’nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor U21 takımı ile karşılaşan Boluspor U21, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Boluspor U21 takımı aldığı galibiyetle Bolu’ya dönmek için yola çıktı. Boluspor takım otobüsüyle yola çıkan takım Adana Otoyolu üzerinde trafik kazasına karıştı. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada Boluspor takım otobüsü maddi hasar meydana geldi. Otobüsün içerisinde bulunan futbolcular, teknik heyette beraber toplam 25 kişi büyük korku yaşarken, hiçbir kimseye bir şey olmadı. Ancak Kazaya karışan diğer araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.