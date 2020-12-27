Boluspor taraftarı çileden çıktı!

Haber: N. Halid Altundal

Beypiliç Boluspor’un Cumartesi günü evinde ağırladığı İstanbulspor’a da yenilmesi taraftarları çileden çıkardı. Boluspor taraftar grupları Cadde 14 ve Yarenler tarafından üst üste alınan yenilgilerin ardından futbolcu ve yönetime karşı sert bir açıklama yapıldı.

“ALLAH'TAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR FUTBOLCU MÜSVETTELERİ”

Boluspor taraftar gruplarından yapılan açıklamada, “Sezon başında idman ziyaretinde futbolcu müsvettelerine demiştik ki; geçen sezon bizim için kabus gibi bir sezondu. Ve biz o sezon son maçta Eskişehir'i yenerek ligde kaldık ve yine biz o kabus gibi sezonu Eskişehir stadının çimlerine gömdük bu sezon bembeyaz bir sayfa açtık dedik. Sizlere inanıyoruz güveniyoruz dedik. Sizlerden tek isteğimiz var maçlar kazanılır kaybedilir tabi ki puan kayıpları olacaktır ama siz sahaya ruhunuzu yansıtın, son düdük çalana kadar canla, başla mücadele edin, formayı terletin bu arma için savaşın bu bize yeter yenilseniz bile biz sizi yine alkışlarız dedik ve bu sözümüzün hala arkasındayız. Ama sizler; Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar futbolcu müsvetteleri” ifadelerine yer verildi.

“NEYİN DERDİNDESİNİZ? NEYİN PEŞİNDESİNİZ? “

“Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda” sözleriyle devam eden açıklamada taraftar grupları ayrıca şunları bildirdi: “Daha ne istiyorsunuz? O gün o idman ziyaretine gelen insanların, size inanıp size güvenen insanların aylarca çalışıp biriktiremediği parayı bir galibiyet ile 1,5 saat içinde prim olarak alıyorsunuz. Boluspor ile ağlayıp, onunla mutlu olan insanların yıllarca çalışarak biriktiremedikleri parayı sezon başında bir imza atarak peşinat olarak alıyorsunuz hiç mi utanmıyorsunuz terbiyesiz herifler? Çok mu zor sahada 90 dakika adam gibi mücadele etmek? Neyin derdindesiniz? Neyin peşindesiniz? Eğer sizlerde azıcık utanma duygusu varsa; onurunuz, haysiyetiniz varsa çıkarsınız son iki maç (Adana ve Eskişehir) sahada çatır çatır mücadele edersiniz ve bu iki maçtan 6 puan alırsınız. He biz de o dediklerinizden, saydıklarınızdan yok diyorsanız bir şekil de bu iki maçı tamamlar devre arası defolup gidersiniz bu kadar basit.”

“SİZLER DE DÜŞERSİNİZ!”

Açıklama Boluspor yönetimini de es geçmeyen taraftarlar, “Size gelince ey yönetim… Öyle peş peşe 3 galibiyet alınca soyunma odasında galibiyet pozuna girmekle olmaz bu işler. 17-18 tane transfer yaptınız neredeyse hepsi çöp. Takımı Başakşehir'in pilot takımı haline getirdiniz. Sezon başında bu çöpleri bu takıma kakalayan Barbaros efendiden hesap soracağınıza, bu futbolcu müsvettelerine ceza verip, kadro dışı bırakacağınıza sizler galip gelince poz veriyor, takım kaybedince kafanızı kuma gömüyorsunuz. Boluspor kimsenin babasının çiftliği değil. Kimsenin egolarını tatmin etme yeri de değil. Ve Boluspor hiç bir takımın pilot takımı değil. Biran önce kendinize gelin ve bu takıma çeki düzen verin. UNUTMAYIN BU TAKIM DÜŞERSE BU ŞEHİR DÜŞER BU ŞEHİR DÜŞERSE SİZLER DE DÜŞERSİNİZ!” dediler.