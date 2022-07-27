Boluspor Tesisleri “Hedef Süper Lig” programına ev sahipliği yaptı

Program Cüneyt Ersan’ın moderatörlüğünde, Hayri Ülgen’in yorumlarıyla TRT Spor’dan canlı olarak yayınlandı. Programa teknik direktörü, Boluspor Sait Karafırtınalar Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü, Sakaryaspor teknik direktörü İlker Püren ve Eyüpspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez katıldı.

Karafırtınalar“Bütün takımlara başarılar diliyorum”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yeni sezon öncesi Boluspor’un som durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, yaptığı açıklamada; “Öncelikle ev sahibi olarak hoş geldiniz. Yeni sezonda sizlere ve bütün takımlara başarılar diliyorum. Her takım gibi başka bir takımda olsak bile Bolu’yu tercih edecektik. Hakikaten iklim olarak özel bir yer, çok ayrıcalıklı bir yer. Geldiğimizde hatta ilk 1 hafta yağıştan idman bile yapamadık. Baya zorlandığımızda oldu. Bütün takımların burayı tercih etmesi son derece doğal. Bu atmosfer anlamında diğer taraflar çok sıcak” dedi.

“Transfer yapma gereği duyduk”

Takım hakkında da bilgiler veren Karafırtınalar; “Geldiğimizde takım geçen sene son 5 maç yüksek bir performans göstererek ligde kaldı. Ama o kadronun belki de hak etmediği bir şeydi. Geçen seneki yaşananlar. Onun neticesinde yeni sezonda stoper bölgesinden bütün oyuncularımız ayrıldı takımdan. 2 tane oyuncumuzda Sakarya’ya gitti. 5 tane 11 oynayan oyuncumuz direk olarak takımdan ayrıldı. Dolayısıyla transfer yapma gereği duyduk” şeklinde konuştu.

“Başkanımız Savaş Abak elinden gelen gayreti gösterdi”

Başkan Savaş Abak’ın elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Karafırtınalar; “Başkanımız sağ olsun bize bu konuda çok yardımcı oldu. Birçok borcun olmasına rağmen taşın altına elini koydu sorumluluk aldı. 5 tane stoper oyuncusuyla yeniden anlaştık. Toplamda 11 oyuncuyla anlaştık. Bu ligi bilen oyuncuları, bu ligde daha önce oynamış oyuncuları tercih ettik. Takımdan çok memnunum. Oynanan hazırlık maçları da bunu gösterdi. Sonuçlar çok önemli değil ama oynanan oyun gelecek için bize oldukça umut verdi” dedi.

“Lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz”

Yaz transfer döneminde santrafor bölgesine transfer yapacaklarını belirten Karafırtınalar; “Transfer anlamında santrafora bir transfer daha yapacağız. Onu da en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“28 Temmuz’da Eyüpspor ile oynayacağız”

Kamp çalışmalarının 3.etabının sürdüğünün altını çizen Karafırtınalar; “Son maçımızı Tuzlaspor ile oynadık. 28 Temmuz’da da Eyüpspor ile oynayacağız. Bizde 3.etabı yapıyoruz kamp olarak. Maçtan sonra bizde buradaki normal prosedür neyse onu uygulamaya başlayacağız. Oyuncularımızı evlerimize gönderebileceğiz. Rahat bir nefes alacaklar. Zor bir hazırlık döneminde geçiyorlar, kolay değil”