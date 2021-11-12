Boluspor Token satışa çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Kırmızı beyazlı takımın adını taşıyan token üç ayrı seçenekte satışa sunuldu.

Boluspor Fan Tokenin Karpalas Otel’de düzenlenen lansman törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Boluspor Başkanı Abdullah Abat, yönetim kurulu üyeleri, Dgpeex Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Kulakçı, Helenex Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Eldoğan ile kırmızı beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular katıldı. Helenex kripto para borsasında satışa çıkan Boluspor Fan Token üç ayrı seçenekte satın alınabilecek. Boluspor Fan Token 0.14 TL 6 ay kilitli. 0.25 TL kilitli. 4 ay kilitli, 0.50 TL esas satıştan itibaren serbestçe alım satım imkânı olan seçeneklerle ön satışa sunuldu.

Hem biz kazanalım hem kulübümüz kazansın

Boluspor’un kripto para borsasına girmesinin bir milat olduğunu vurgulayan Başkan Abat, “Bugün bir mihenk taşı oluşturduk. Öyle hissediyorum. Boluspor artık kendi ayakları üzerinde durması gereken bir kulüp. Bunun için bizler 1,5 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde yaptığımız çalışmaların ara verilmesinden dolayı yarım kalan projelerimiz var. Bunları yapamadık ama böyle güçlü bir firmayla yola çıkmak Boluspor için maddi anlamda büyük kazançları olacak bir döneme giriyor. Boluspor zaten bir markadır. Boluspor, Bolulularındır. Boluspor, Bolu’yu temsil eder dünya üzerindeki Boluluları temsil eder. Onun için herkese söylüyorum. Doğru yere yatırım yapmak isteyenler Boluspor token etrafında kenetlenelim. Elimizden geldiği kadar destek verelim. Hem biz kazanalım hem kulübümüz kazansın” diye konuştu.

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Dgpeex Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Kulakçı ve Helenex Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Eldoğan’ın protokol imzalanmasının ardından lansman töreni sona erdi.