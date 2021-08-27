Boluspor, Tuzla deplasmanında

Haber: Ceylan Beykoz

İstanbul Vefa Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ömer Faruk Turtay’ın yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kadir Akıllı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enver Aydın olacak.

Tuzlaspor - Boluspor maçı yayın akışı

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Kırımızı beyazlı ekibimiz lige Balıkesirspor karşısında başladı. Rakibine deplasmanda 1-0 kaybeden Boluspor 2. haftayı da bay geçti. Oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Tuzlaspor ise lige Ankaragücü beraberliği ile başladı. Geçtiğimiz hafta da Altınordu'yu 3-1 mağlup etti.

İki takım arasındaki son maç geçtiğimiz sezon İstanbul’da Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı

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