Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaşacak

Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapmasında üçüncü hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaşacak

Haber: Uğur Balaban

2. etap kamp çalışmalarını Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerinde sürdüren kırımızı beyazlı ekibimiz 3. hazırlık maçında 21 Temmuz Perşembe günü Tuzlaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da karşılaşacak. Yeni transferlerinde forma giyeceği karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak takip edebilecek.

Boluspor daha önce oynadığı hazırlık müsabakalarında Bandırmaspor’u Bolu’da 2-0 mağlup ederken, İstanbul’da oynadığı hazırlık maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve genç oyuncuları görmek adına bu hazırlık maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın sahaya süreceği kadro merak ediliyor.

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