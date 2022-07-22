Boluspor Tuzla’yı 3 golle geçti

Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ekibimiz Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sahaya şu isimlerle çıktı.

Boluspor’un İlk 11’i: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Michel Landel, Dejvi Bregu, Batuhan İşçiler, Gökhan Alsan, Gökhan Karadeniz, Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Ozan Papaker, Naby Youssouf Oulare ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Boluspor’un yedekleri: Selmani, Muhammet, Diarrassouba, Ercan, Gökhan Kardeş, Burak, Ensar, Bertu, Zahit, Furkan, Kayamba, Arda Köksal’dan oluştu.

Maçtan dakikalar

Tuzlaspor maçın ilk yarısında 41. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapadı.

Maçın İkinci yarısına 6 oyuncu değişikliği yapan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Selmani, Ercan, Zahit, Arda Köksal, Burak Asan, Kayamba ile oyuna takviyeli başladı. Oyuncu değişiklikleri sonrası daha hücumda daha etkili bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekibimiz aradığı golü Burak Asan ile 48. dakikada bularak eşitliği yakaladı 1-1

Maçın sonlarında ataklarını sıklaştıran Boluspor galibiyet golünü penaltı atışından buldu. Maçın 87.dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu Furkan Demir ile gole çevirmeyi başardı ve Boluspor’u 2-1 öne geçirdi. Maçın sonunda ise sağ kanattan Arda Köksal ın ortasına şık bir vuruş yapan Kayamba 90. dakikada maçın skorunu belirledi 3-1. Boluspor taraftarlarını yoğun olarak destek verdiği maçta sahadan 3-1 galip ayrılarak taraftarının önünde çıktığı ilk hazırlık maçını kazanmasını bildi.