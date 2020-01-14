Boluspor'un genç yıldızı Galatasaray yolcusu

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un daha önce profesyonel sözleşme imzaladığı ve şuanda Boluspor U19 takımında iyi performans sergileyen Erkan Süer için Süper Lig takımının radarına girdi. Kırmızı beyazlıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç yıldız adayına Galatasaray’ın talip olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu genç Erkan için iki takım yöneticileri arasında görüşmelerin sürdüğü fiyat konusunda henüz anlaşmanın yapılamadığı da gelen bilgiler arasında. Fiyat konusunda iki takım yöneticileri anlaştığı takdirde 19 yaşındaki genç yıldız sezonun ikinci yarısında Galatasaray U19 takımında forma giyecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 15:56