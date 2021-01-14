BOLUSPOR'UN İLK ARA TRANSFERİ

Haber: N.Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlerde, diğer yönetimin ödemediği borçlar yüzünden transfer tahtası kapalı olduğu idaaları son buldu. 2 buçuk yıllık sözleşme imzalanan Kulübün resmi internet sitesinden Bosna Hersekli oyuncu için şu açıklama yapıldı.

Kulübümüz, Bosna-Hersekli Profesyonel Futbolcu Haris Hajdarevic ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Haris Hajdarevic'i tanıyalım:

7 Ekim 1998, Bosna-Hersek Sarajevo doğumlu olan Hajdarevic, orta saha mevkiinde görev yapıyor. Futbola ülkesinde FK Novi Grad Sarajevo takımında başladı. Daha sonra FK Olimpik Sarajevo takımının altyapısına transfer olan Haris, FK Zeljeznicar Sarajevo takımında profesyonel sözleşmeye imza attı. Daha sonra ülkesindeki bir başka takım olan Sloboda Tuzla'ya kiralık olarak transfer oldu. Ardından tekrar FK Zeljeznicar Sarajevo takımına dönen orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında biri Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 19 karşılaşmada oynadı. Bosna-Hersekli futbolcunun kariyerinde 5'i Milli Takım, 10'u Avrupa Ligi olmak üzere 127 maçı bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 16:28