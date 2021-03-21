Boluspor, uzatmada altın buldu

Haber: N. Halid Altundal

Beypiliç Boluspor deplasmanda oynadığı maçta düşme potasındaki rakibini 2-1 yenerek, Akhisarpor’un da mağlup olması ile birlikte tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Maçın ilk yarısında 14. dakikada Kasongo’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Boluspor’a, 29. dakikada Pedersen’in golüyle Ankaraspor yanıt verdi ve devre 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında kırmızı beyazlı ekibimizin atağında, Marlon’un attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardık. Akhisar ve Menemen’in mağlup olduğu haftada 3 puan alan kırmızı beyazlı ekibimiz ligde kalma yolunda, rahat bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 32 ye çıkaran kırmızı beyazlı ekibimiz düşme potası ile puan farkını 7’ye çıkardı ve 12. sıradaki yerini korudu. Beypiliç Boluspor, Akhisarspor mağlubiyetinden sonra, 1haftalık aranın ardından yine bir deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Ankaraspor: Mejias x, Ali Ülgen x, Ercan Yazıcı x (Gökhan Akkan dk. 53 x), Mudimu, Mahmut Akan x (Mete Çelik dk. 69), Barış Zeren xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 86 ?), Balagojevic x, Erdem Çetinkaya x (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Samed Kaya, Olatunbosun x (Darko Bodul dk. 69), Pedersen xx

Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mehmet Tuğrul Başkan, Levent Gülen, Engin Bekdemir

Teknik Direktör: Mehmet Ak

B.Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xxx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Asan xx, Muhammed Gümüşkaya xxx, Gyasi x(Marlon dk. 46 xxx), Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 78), Abdulayev xx (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Kasongo xxx (Muhsin Yıldırım dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Kasongo (dk. 14), Marlon (dk. 90+1) (B. Boluspor), Pedersen (dk. 29) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Marlon, Aykut Demir (B. Boluspor), Samed Ali Kaya (Ankaraspor)