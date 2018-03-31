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31 Mart 2018 Cumartesi
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    • “Boluspor’a başarılar diliyorum”

    Boluspor’a ligin 29’ncu haftasında deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantepspor’da teknik sorumlusu Faik Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi mücadele ortaya koyduklarını ve Boluspor’u tebrik ettiğini söyledi.

    31 Mart 2018 Cumartesi 17:43
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    “Boluspor’a başarılar diliyorum”
    Haber: Semih Baykal

    Gaziantepspor’da teknik sorumlusu Faik Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları ifade etti; “Bolusporun, kadro derinliğini, hedef takım olduklarını biliyorduk. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyordu. Biliyorsunuz ki biz haftalar önce ligden düştük. Bizim için artık çocuklarımızın daha verimli, üretken olacağı, futbol adına güzel şeyler yapması gereken bir maçtı. Bu anlayışla bu maça çıktık. 38’nci saniyede çok bariz bir net hatayla gol yedik. Daha sonra iki tane pozisyon bulduk ve golleri bulabilirdik. Ancak bu maçlarda deneyim ve tecrübe ön plana çıkıyor. İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha istekli ve arzuluyduk. Bugün futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık. Boluspor’u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tüm sıkıntılara rağmen göstermiş oldukları iyi niyetten ve mücadeleden dolayı alkışlıyorum. Boluspor’a başarılar diliyorum.”
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