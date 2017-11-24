PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyurulan kararların Bolu ile ilgili bölümünde Kulübü Yöneticisi Hakkı Öztabağ ile ilgiliolarak verilen cezalar yer aldı. Karar özetinde, “Boluspor Kulübü Yöneticisi Hakkı Öztabağ'ın, 20.11.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.

Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dünkü kararlarında 9 farklı maç için çeşitli cezalar uyguladı.