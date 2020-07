“Boluspor’a kayyum da atansa başkan olmayacağım”

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’da başkan Necip Çarıkçı, hafta içi her gün Bolu Gündem Facebook sayfasında yayınlanan Sıcak Gündem programına katılarak çok özel açıklamalarda bulundu.

“KEŞKE BAŞKAN OLMASAYDIM ÇOK PİŞMANIM”

Geçtiğimiz sezon öncesi gerçekleştirilen kongrede de kendisinin aday olmadığını kulübe kayyum atanmaması adına yeniden başkan olduğunu belirten Başkan Çarıkçı “Tabi geçen sene aslında bunu söylemiştik biz. Kongreye 2 ay kala aday olmayacağımızı duyurmuştuk. İlk başta Oktay Ercan kulübü almak için başkan almak için bir girişimde bulundu. O sene Ertuğrul Sağlam teknik direktör olacaktı ve Oktay Ercan 15 Milyon gibi bir finansman verecekti. Ne olduysa son üç gün kala Oktay Ercan maddi sıkıntılarım var diyerek vazgeçti. Bilmiyorum neden vazgeçti. Oktay Ercan için Cavit Bey bir hafta bekletildi. Daha sonra da Cavit Bey kongrede aday olmadığını söyledi. Daha sonra eski başkan Abdullah Abat kongreye 10 gün kala aday olduğunu söyledi. Tanju Özcan ile görüşmeler yaptı. Her şey olumlu gidiyordu. Her şey bitmişti Abdullah Bey başkanken son dakikada vazgeçti. Ben bunu neden anlatıyorum. Bolu’daki insanlar işte başkan geçen sene aday olmak istedi yeniden başkan olmak istedi. Ama bu soruyu bana değil aday olup son anda vazgeçen o isimlere sormak lazım. Bende son gece belediye başkanımız otele geldi, vali bey telefonla aradı onlarla görüştüm. Sabah saat 10’da liste yaptık. Bu kulüpte emeğim var ve kayyuma gitmemesi için yeniden başkan oldum. Keşke başkan olmasaydım. Çok pişmanım” dedi.

“TAKIMA KAYYUM ATANACAK OLSA BİLE BENİM İÇİN BİTTİ BU İŞ”

Geçen sezon Boluspor’u sevdiği için ve kulübe kayyum atanmaması için başkan olduğunu fakat bu sezon artık ne olursa olsun başkan olmayacağını belirten Çarıkçı “Ben bu sene başarısız olmadım. 15 sene başkanlık yaptım ve hiç başarısız olmadım. Bu sene ben kendimi başarısız saymıyorum çünkü ben istemedim başkanlığı. Eğer ki ben başkan olmayı isteseydim, 2 ay öncesinden transferime başlardım, 2 ay önceden hocamı bulurdum. Ben son gün liste yapıp kongreye girdim. Ben bunu anlamıyorum. Bolu’da bazıları Necip Başkan kongre kararı alır son dakikada yine başkan olur diyorlar. Ben geçen sene bunu yapmadım. Ben geçen sene sırf Boluspor’u sevdiğim için başkan oldum ama bu sene bunu yapmayacağım. Bana kim gelirse gelsin kongre sürecinde adayda çıkmazsa benim için Boluspor bitmiştir. Kesinlikle aday olmayacağım. Geçen sene de aday değildim. Aday olsaydım bu takım böyle olmazdı. Geçen sene aday olmama rağmen 4 aday son dakikada adaylıktan çekildiği için kulüp kayyuma gitmesin diye aday oldum ama keşke aday olmasaydım. Keşke bu kulüp kayyuma gitseydi. Bende bu sene sıkıntı çekmezdim. Bu pandemi süreci hepimizi büyük sıkıntıya soktu. Ben 4 ay önce Tanju Özcan ile görüşüp kendine başkan bul ben bırakacağım dedim. Ben ne pahasına olursa olsun bu takıma ligde tutacağım ve görevi bırakacağım dedim. Takıma kayyum atanacak olsa bile benim için bitti bu iş. Bu sene çok yalnız kaldım ve heyecanımı kaybettim” şeklinde konuştu.

“PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ RAKAMLARI AÇIKLAYACAĞIZ”

Bolu spor kamuoyunda Boluspor’un 25 Milyon borcu olduğu sözlerine de cevap veren Başkan Çarıkçı “2003 yılında Boluspor kulübü amatöre düşerken aldık. 2004 yılında takım şampiyon oldu. 2011’e kadar bu kulübün ne vergi borcu ne ssk borcu vardı ve biz kulübü 700 bin TL ile Emin abiye teslim ettik. O dönemden sonra borçlar 11-12 milyon TL’ye kadar dayandı. Ondan sonra tabi süper lige çıkmak için olan hedefler maalesef bu borcu arttırdı. Ben Bolu’da yaşadığım için Boluspor’un hesabını kitabını bilen bir adamım. Mali yapısını bilen bir adamım. Boluspor’un borcu 15 ila 20 Milyon TL civarını geçmemelidir. Çünkü Boluspor’un kaldırabileceği bir limit vardır. En fazla 15 ila 20 arasındadır. O yüzden Boluspor’un borcu geçen sene kongrede açıklanan rakam 13-14 Milyon civarıydı. Şuanda da dışarıda söylenen bu rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yani Boluspor’un 25 milyon borcu yok. Biz bu rakamları kamuoyuna açıklayacağız. Yarın biz olağanüstü kongre kararını alacağız. Bugün biz yüksek divan kurulunu bekledik. Yarın bu kongre kararı belli olacak. Mali As Başkanımız da şuanda çalışıyor. Bu rakamları da büyük ihtimalle pazartesi günü açıklarız. Her kulüp başkanının yapmış olduğu gibi kendi vermiş olduğu parayı alıyor bizde herkes gibi paramızı alacağız. Ama Boluspor’un 25 Milyon borcu yok pazartesi günü resmi rakamları açıklayacağız” dedi.

“ADAY OLMADIĞIM İÇİN BU TAKIM BU HALE GELDİ”

Geçen sezon gerçekleştirilen kongrede de aday olmadığını fakat bütün adayların son anda çekilmesinin ardından kendisinin yeniden başkan olduğunu hatırlatan ve kulübün bu yüzden bu durumda olduğunu belirten Başkan Çarıkçı “Bolu’nun ekonomik bir hacmi var. Akhisarspor dün Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Akhisarspor geçen sene ligden düşmüştü. Şuanda Akhisarspor takımının şampiyon olamazsa şuanda 70 Milyon borcu var. Giresunspor takımının 50 milyon borcu var. Yani liglerdeki gelen kulüp başkanları bir heyecanla oturuyor, çok hevesleniyor çünkü Bolu halkı şampiyonluk istiyor. Ama Bolu’nun ekonomik gücünü kimse bilmiyor. Allah korusun Boluspor’un bu limiti 15-20 milyonu geçerse kulüp yaşayamaz. Başkanda bulamaz. Bende 2003’ten 2011’e kadar 700 Bin TL ile bu kulübü yönettim. Çok popülist transferler yapmadım ama çoğu takımda kulüp başkanları seçiliyor menajerler birlikte borç artıyor. Gelen kulüp başkanları eğer bize sorarsa bizden yardım isterse seve seve fikir alışverişinde bulunabiliriz. Önemli olan onların bize karşı yaklaşımı. Tekrar söylüyorum bu sene ben aday olmadım. Aday olsaydım takım bu hale gelmezdi. Aday olmadığım için bu takım bu hale geldi. İstemeye istemeye başkan oldum keşke olmasaydım. Çok zor günler geçirdim. Başarılı bir başkan olmama rağmen bu takımın son dakika ligde kalmasına en çok üzülen benim” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANLIĞI BIRAKTIM SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPTIM”

Geride kalan 4-5 aylık süreçte çok yalnız kaldığını ve kimsenin destek olmadığını söyleyen Çarıkçı şunları söyledi: “4-5 aydan beridir de yalnızım. İyi olduğun zaman herkes yanında ama ben kimseyi yanımda göremedim. 4-5 aydan beri tek başımaydım ve başkanlığı bıraktım sportif direktörlük yaptım. Hamdolsun son gün takımımızı ligde bıraktık. Ligden düşmek çok kötü bir şey. Boluspor Necip’in malı değil. 5 aydan beri kimse demeç vermezdi, Boluspor ligde kaldı herkes konuşmaya başladı. Takımı ligde tuttum ve artık çok üzüldüğüm için çok yorulduğum için heyecanımı da kaybettim ve bu sene takımı götürmem çok zordu artık görevi bırakıyorum. Bu üçüncü gelişim. Her gelişimde cam çerçeve kalmamış, antrenman sahaları kötü olmuş durumda oluyordu, inşallah bunlar yaşanmaz. İnşallah gelen başkan iyi bir ekip kurar bize düşen de ona destek olmaktır. Sayın Belediye Başkanımız benden spor danışmanlığı konusunda destek istedi. Ben her zaman başkanımızın emrindeyim. İster basketbol, ister voleybol, ister futbol, ister TFF’de isterse MHK’da her yerde çevremiz var. Geçmişte bu imkanları Emin abiye, Mehmet İnceayan’a kullandırdım. Benden kim bir şey istemişse hallettim.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 20:54