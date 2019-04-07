Boluspor’a Ne Oldu?

Bitmiş tükenmiş, yanlış yönetimlerin sonucu düşmesi kesinleşen Karabük’ü yendik! Maç başladı ve ilk yarıda attığımız 4 golle karşılaşmayı 4-0 kazandık.

Oynanan oyuna baktığımızda, iki takımda ligin bitmesi için dua eder gibiydi. Tüm oyuncular tatil havasına girmişler. Kimi transferi, kimi memleketini, kimi sakatlanmamayı, kimi çocuklarını düşünmesi, oyun kalitesini düşürüyor.

Sezon başından bu güne alt yapı oyuncularıyla sahaya çıkan Karabük, onuruyla mücadele etmeye çalışıyor. Boluspor alt yapıdan sadece Mutlu Güler’le ilk 11 de başlarken, Burak Asan ve Sabri Can’ı yedek oturttu. Alt yapıdan başka bir oyuncu alamayan Orhan Hoca, konuşulanları doğrular davranışları yapaya devam ediyor.

Bu hafta oyuna fazla müdahale etmeyen Hakkı Hoca, saha kenarında da görülmemeye çalıştı. Tribünde de aynı şekilde müdahale yapmayan Abdullah Hoca da sadece maçı izledi.

Karabük maçını kazanırken, en önemli kayıbımız Akabueze oldu. Maçın son dakikalarında gördüğü sarı kart ile önemli Denizli maçında takımdaki yerini alamayacak olması, galibiyete gölge düşürdü. Teknik adam, kadrosu ve yetkili yöneticinin bunu göremiyor olması, hepsinin ligi bitirdiğinin sonucu olarak alınmalı.

Ümit Kurt takımın hedefi yerine, Sayın Devlet Bahçeliyi ziyaret ederek seçim süresince kafasında her şeyi bitirdiğini ortaya koydu. Anlaşılan o ki, önümüzdeki seçimlerde bir yerlere aday olmayı düşünüyor ve futbol artık kendisi için hobi olacak!

Umut Gündoğan, git-geller sonunda ilk 11 de sahaya çıktı. Antrenman eksikliği gözlerden kaçmazken, açığı nasıl kapatacağını merak ediyorum.

Karşılaşmanın en hazin görüntüsü seyircimiz oldu. Yarenlerin pankartı ters asması, maraton tribününde 150 kişi olması, toplamda 400 kişiye lig maçına çıkmamız tarihimize not olarak düştü. Takımı bu hale getirenler umarım bunları görüyorlardır!

Güzel olan da, çiçeği burnunda Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın karşılaşmanın ilk yarısını izlemesi oldu.

Unutulmamalı ki, Boluspor hepimizin. Kimsenin babasının tapulu malı değil! Birlik beraberlik içinde önümüzdeki sezon için seçim bir fırsat olmalı ve Boluspor’u ayağa kaldırmalıyız. Bunun içinde, ayrıştırarak, bölerek, kavgayla, kibirle, ben bilirim edasıyla değil, ortak akılla geleceğe doğru adımlar atmalıyız.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 14:05