Kırmızı-beyazlılar tam 7 maç yani 111 gün sonra deplasmanda kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren goller Andre Santos ve Kadir Bekmezci’den geldi. Santos oynadığı son 3 maçta fileleri 4 kez havalandırarak Boluspor’un ilk 6 iddiasını güçlendirdi.

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ahmet Ayaz, Murat Ergin Gözütok

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Demir, Rıza Efendioğlu, Murat Ceylan (Dk. 46 Erdal Güneş), Gökhan Alsan ( Dk. 87 Ramazan Civelek), Tevfik Köse, Muhammet Reis, Ekigho, Kalu, Akakpo, Özgür Özkaya

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 78 Kadir Bekmezci), Andre Santos (Dk. 87 Fatih Nurullah Turan), Yunus Emre Gültekin, Jansen (Dk. 64 Guido Koçer), Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk. 3 Andre Santos, Dk. 80 Kadir Bekmezci (Boluspor), Dk. 73 Muhammet Reis (Büyükşehir Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Murat Ceylan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 70 Andre Santos, Dk. 85 Özgür İleri, Dk. 90 Fatih Nurullah Turan (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor'lu oyuncuların vuruşu ile başladı.

GOLLLLLLLL Dk 3: Gelişen Boluspor atağında sağ kanattan Rydell Poepon'un ortasına ceza sahası içinde Andre Santos düzgün bir kafa vuruşu ile skoru 1-0'a getirdi.

Dk 11: Ceza sahası dışında topla buluşan Tevfik Köse'nin sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Dk 18: Organize gelişen Boluspor atağında sol olarak topla oynayan Furkan'ın yerden ortasında topa kimse dokunamadı ve az farkla dışarı çıktı.

Dk 28: Kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Boluspor'da Yusuf Emre'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

Dk 32: Hızlı gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Tevfik'in ortasına kimse dokunamadı.

Dk 34: Karşılaşmanın ilk sarı kartı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Murat Ceylan'a çıktı.

Dk 34: Uğur'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Uche Kalu'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Maçın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Gaziantep Büyükşehir Belediyespor oyuncu değişikliği ile başladı. Murat Ceylan'ın yerine Erdal Güneş oyuna dahil oldu.

Dk 51: Ekigho'nun sağ kanattan ortasında Tevfik'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Dk 65: Boluspor'da oyuncu değişikliği; Anco Jansen'in yerine Guido Koçer oyuna dahil oldu.

Dk 67: Karşılaşmadaki en net ikinci pozisyonu da Boluspor yakaladı. Rydell Poepon'un yerden ortasında bomboş durumda bulunan Yusuf Emre'nin şutunu kaleci çıkardı, seken topu takip eden Andre Santos'un şutunda savunma uzaklaştırdı.

Dk 68: Boluspor'da Andre Santos sarı kartı gören oyuncu.

(GOL) Dk 73: Sol kanattan Ekigho'nun ortasında Muhammet Reis dokundu ve skora denge getirdi: 1-2

Dk 78: Boluspor'da oyuncu değişikliği, Musa Sinan'ın yerine Kadir Bekmezci oyuna dahil oldu.

GOLLLLLLL Dk 80: Boluspor'da Andre Santos harika hareketler sonrasında penaltı noktası üzerinde bulunan Kadir'e çıkardı. Kadir Bekmezci'de boş pozisyonda golü buldu ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Dk 84: Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Boluspor'da Alim'in sert şutu kaleci Stackhowiak'ta kaldı.

Dk 85: Boluspor'da sarı kart gören oyuncu Özgür İleri.

Dk 87: İki takımda da oyuncu değişikliği gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Gökhan'ın yerine Ramazan, Boluspor'da ise Andre Santos'un yerine Fatih Turan oyuna dahil oldu.

Dk 90: Sağ kanattan gelişen atakta Ramazan'ın ortasında Tevfik Köse istediği gibi vuramayınca top dışarı çıktı.

Dk 90+4: Boluspor'da sarı kart gören oyuncu Fatih Turan. Mücadele Boluspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.