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24 Aralık 2016 Cumartesi
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    • Boluspor'a soğuk duş'

    TFF 1.Ligde ilk yarının son maçında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede konuk takım 5-1 önde.

    24 Aralık 2016 Cumartesi 13:56
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    Boluspor'a soğuk duş'

     

    Barış GÜZELTÜRK

    Boluspor TFF 1.Lig 16.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor karşısında şok bir yenilgiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor'dan 4 gol yiyen Boluspor yine farklı bir skorla yenik durumda. Boluspor bu sonuçla ilk 2 mücadelesinde ağır bir yara alıyor.   

    STAT: Bolu Atatürk

    HAKEMLER: Alper Ulusoy (İzmir), Volkan Narinç (Manisa), İbrahim Bozbey (İzmir), 4. hakem Emre Malok (İstanbul)

    BOLUSPOR: Erdi Yokuşlu (Dk.58 Melih Ağa), Özgür Özkaya (Dk.46 Andre Santos), Furkan Şeker, Renato Arapi, Mamadou Diarra, Hakan Arslan, Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin, Murat Yıldırım, Emre Kılınç, Rydell Poepon

     

    EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (77.dk.Osman), Micheal Pereira, İrfan Başaran (83.dk.Mba), Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuike, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dialiba Diabang, Murat Akça

     

    Goller: 9.dk.,18.dk.ve 41.dk.Eren, 25.dk.İrfan, 71.dk.Pereria (Y.Malatyaspor), 15.dk.Diarra (Boluspor)

    Dakika 1: Caner’in sağdan ortasında Pereira kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu kaleci Erdi kontrol etmekte zorlanmadı.

    Dakika 4: Orta alanda İrfan Başaran, Eren Tozlu ile iyi paslaştı ancak Özgür’ün yaptığı hareketle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, ceza alanı ön çizgisinde faulü tespit etti. Faul atışını İrfan Başaran kullandı. Köşeye giden topu kaleci Erdi iyi uzandı ve çıkarttı. Dönen topu Pereira ortaya çevirdi Eren vuramadı. Boluspor defansının uzaklaştırmak istediği top bir kez daha Pereira’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

    Dakika 9: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Eren Tozlu iyi yükseldi ve kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. Gol sonrası Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular asker selamı verdi.

    Dakika 14: Emre Kılınç’ın kullandığı korner atışında kaleci Ertaç çift yumrukla uzaklaştırdı dönen topa Özgür vurdu defanstan sekti.

    Dakika 15: Boluspor’da Özgür Özkaya’nın soldan ortasında arka direkte Mamadou Diarra topu iyi kontrol etti ve uzak köşeye gol vuruşunu yaptı: 1-1.

    Dakika 18: Azubuike’nin derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde Caner ortaladı, Eren Tozlu bir kez daha kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

    Dakika 21: İrfan’ın pasında soldan Dilaiba ortayı yaptı, Boluspor defansı araya girdi. Dönen topa Sedat vurdu, top auta çıktı.

    Dakika 25: Sedat’ın güzel pasında Caner iyi hareketlendi ve ceza sahasına ortaladı İrfan Başaran uzak köşeye topu gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı: 1-3.

    Dakika 35: Sedat’ın pasında Caner sağdan hareketlendi. Caner’in ortasında Eren ve İrfan Başaran topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

    Dakika 41: Azubuike’nin orta alanda kaptığı top sonrası Pereira pasını verdi ve Eren Tozlu iyi hareketlendi. Golcü futbolcu, kaleci Erdi’nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-4.

    Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

    İlk yarı 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle kapandı.

    Dakika 46: Pereira’nın sağdan ortasında Eren’i geçen top Dialiba’nın önünde kaldı. Dialiba’nın şutunda kaleci Erdi gole izin vermedi.

    Dakika 50: Eren soldan getirdiği topu İrfan’a kazandırdı, İrfan topa istediği gibi vuramayınca Boluspor tehlikeyi savuşturdu.

    Dakika 56: Caner’in uzun pasında Eren topla buluştu. Eren kaleci Erdi’yi geçmek isterken yerde kaldı. Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda Boluspor’un kalecisi Erdi Yokuşlu sakatlanarak, oyundan çıktı. Karşılaşma hakem atışıyla yeniden başladı. Dakika 62: Azubuike’nin orta alanda kaptırdığı topla Boluspor atağı başladı. Emre Kılınç, soldan taşıdığı topu Andre Dos Santos ile buluşturdu. Dos Santos, altu pas içerisinde topu istediği gibi kontrol edemeyince kaleci Ertaç kalesini terk etti ve topu kontrol ederek, gole izin vermedi.

    Dakika 64: Azubuike pasını vermek isterken topu, Yusuf Emre’ye nişanlandı. Yusuf Emre’den seken top Poepon’un önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

    Dakika 65: Pereira’nın pasında Eren Tozlu, şiddetli gelen topu tek vuruşla kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

    Dakika 66: Emre Kılınç’ın derinlemesine pasında İsmail hareketlendi ancak kaleci Ertaç kalesinden çıkarak, topu kontrol etti.

    Dakika 71: E. Yeni Malatyaspor’un kullandığı serbest atıştan gelen topu alan Murat Akça ortaladığı topu Pereira Bolu ağlarına gönderdi.1-5

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligde, Ilk, Yarının, Son

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