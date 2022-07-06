Boluspor’a Süper Lig’ten kaleci takviyesi

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig takımı Beypiliç Boluspor'dan kaleye takviye geldi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Boluspor transfer komitesi, Süper Lig takımı Gaziantep FK'dan Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşma sağladı.

Çağlar Şahin Akbaba'nın performansı ve kariyeri

Geçtiğimiz sezonu 1. Lig takımı Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Çağlar Şahin, 20 maçta oynadı ve kalesinde 26 gördü. 26 yaşındaki file bekçisinin kariyerinde Bucaspor, Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor takımları yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden kırmızı beyazlı ekibimiz Çağlar Şahin Akbaba’nın transferine ithafen bir video yayınlayarak transferin sinyalini verdi. Boluspor Çağlar Şahin Akbaba transferini resmi olarak ilerleyen saatlerde duyurması bekleniyor.