BolusporAltay’ı tek golle geçti

Haber: Volkan Yılmaz
MAÇTAN DAKİKALAR:
10'uncu dakikada Tugay Kaçar'ın ceza sahası dışından düzgün vuruşu kalecide kaldı.
19'uncu dakikada Altay atağında, ceza sahsı içinde Berkay'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
20'nci dakikada BeypiliçBoluspor atağında Fethi Özer'in şutu kalecide kaldı.
23'üncü dakikada açılan ortadan Poepon'un vuruşunda top kaleciden döndü. Alican'ın tamamladığı top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
25'inci dakikada gelişen BeypiliçBoluspor atağında Melih'in isabetli sert ve düzgün vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
77'nci dakikada atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Kerim Alıcı (xxx), Ali Keten (xxx), Aykut Demir (xxx), Fethi Özer (xxx), Gökhan Sazdağı (xxx), Tugay Kaçar (xx), Alican Özfesli (xxx)(Dk. 67 Burak Asan xx), Bekir Yılmaz (xx)(Dk. 87 Mihajlovic xx), Melih Okutan (xxx)(Dk. 90+4 Burak Bekaroğlu ?), Poepon (xx)(Dk. 67 Araz xx)
ALTAY: Cihan Topaloğlu (xx), Rıdvan Şimşek (xxx), Berkay Sülüngöz (xxx), İbrahim Öztürk (xx), Özgür Özkaya (xx), Regattin (xx)(Dk. 57 Putsila xx), Harun Alpsoy (xx)(Dk. 81 Yekta xx), Yılmaz Özeren (xx)(Dk. 58 Thiam xx), Ziya Alkurt (xxx), Erhan Çelenk (xx)(Dk. 81 Gnanduillet xx), Piaxio (xx)
GOLLER: Dk. 77 Gökhan Sazdağı (BeypiliçBoluspor)
SARI KARTLAR: Poepon, Reha Erginer, Bekir (T.D.) (BeypiliçBoluspor), Erhan Çelenk (Altay)
KIRMIZI KART: