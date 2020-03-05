Boluspor’da 2 Önemli Eksik

Haber: Erdal Tanrıverdi

Giresunspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kaybedilen mücadeleden Boluspor ağır yara alırken 2 önemli ismi de Keçiörengücü maçı öncesi kaybetti. Maçın son bölümünde 2.sarı karttan atılan Mustafa Durak’ın yanına sarı kart cezalısı durumuna düşen Hayrullah Bilazer de eklendi. Bu 2 önemli oyuncu alacakları 1’er maç ceza nedeniyle Ankara deplasmanında takımı yalnız bırakmak zorunda kalacaklar. Boluspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Fırat Gül ilk maçında yaptığı kritik kadro değişikliklerine hafta sonunda bir yenisini daha eklemek zorunda kalacak. Cezalı oyuncuların yerine hangi isimlerin kadroda yer alacağı camiada merak konusu haline geldi.