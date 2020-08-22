Boluspor’da 3.imza

Boluspor geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Ömer Alıcı ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Boluspor’da 3.imza

Haber: Volkan Yılmaz

Transferde taarruza geçen Boluspor’da imzalar arka arkaya geliyor. Daha önce Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır ile sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar son olarak tecrübeli kaleci Ömer Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Ömer Alıcı ile bir yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

Ömer Alıcı'yı tanıyalım:

23 Eylül 1985 Antakya doğumlu olan tecrübeli kaleci, Hatay Telekomspor'da futbol kariyerine başladı. Daha sonra Kırıkhanspor, Ümraniyespor, Menemenspor ve Hatayspor formalarını giyen Alıcı, kariyerinde 142 profesyonel karşılaşmaya çıktı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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