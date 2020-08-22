Boluspor’da 3.imza

Haber: Volkan Yılmaz

Transferde taarruza geçen Boluspor’da imzalar arka arkaya geliyor. Daha önce Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır ile sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar son olarak tecrübeli kaleci Ömer Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Ömer Alıcı ile bir yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

Ömer Alıcı'yı tanıyalım:

23 Eylül 1985 Antakya doğumlu olan tecrübeli kaleci, Hatay Telekomspor'da futbol kariyerine başladı. Daha sonra Kırıkhanspor, Ümraniyespor, Menemenspor ve Hatayspor formalarını giyen Alıcı, kariyerinde 142 profesyonel karşılaşmaya çıktı.