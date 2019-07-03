Boluspor’da Giray Bulak dönemi

Haber: Esra Öztürk
2018-2019 Futbol Sezonunun ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden temsilcimiz Boluspor, aradığı teknik adamı buldu. Son günlerde Giray Bulak'la anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberlerin ardından Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, katıldığı bir radyo programında söz konusu teknik adamla prensipte anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan duyuruda tecrübeli teknik adam Giray Bulak'la resmen anlaşma sağlandığı açıklandı.
Giray Bulak kimdir?
Giray Bulak, 9 Mart 1958 Trabzon doğumludur.
Teknik Direktörlük kariyeri sırasıyla Çaykur Rizespor, Fenerspor, Kardemir Karabükspor, Vanspor, Göztepe, Sakaryaspor, Konyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Elazığspor, Denizlispor, Osmanlıspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok'u çalıştırmıştır.
Geçtiğimiz iki sezon Balıkesirspor Baltok'u çalıştıran Giray Bulak yeni sezonda Boluspor'un Teknik Direktörü olarak görev yapacaktır.