Boluspor’da görev dağılımı yapıldı

Haber: Volkan Yılmaz
Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen olağan kongre sonrasında başkan seçilen Abdullah Abat ve yönetimi ilk haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda görev dağılımı yapılırken, Oğuzhan Özçelik başkanvekili oldu. Konu ile ilgili olarak kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulumuz, ilk haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2020-2021 sezonu öncesinde fikir ve görüşlerini beyan ederken, görev dağılımı yapıldı.”
Yapılan görev dağılımı aşağıdadır:
ABDULLAH ABAT: BAŞKAN
OĞUZHAN ÖZÇELİK: BAŞKAN VEKİLİ - PROF. FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
NEJAT ÖZTÜRK: BAŞKAN YARDIMCISI - ALTYAPI SORUMLUSU
MURAT SARPER ŞEN: BAŞKAN YARDIMCISI - GENEL VE İDARİ İŞLER SORUMLUSU
SERDAR YILDIZ: BAŞKAN YARDIMCISI - BASIN, TANITIM VE GENEL İLİŞKİLER SORUMLUSU
SUAT ÇEKEN: BAŞKAN YARDIMCISI - KURUMSAL İLİŞKİLER SORUMLUSU
SİNAN BARUT: BAŞKAN YARDIMCISI - HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU
RASİM ÖZDEMİR: BAŞKAN YARDIMCISI
FERHAT BAĞCI: BAŞKAN YARDIMCISI
İBRAHİM ERCAN: BAŞKAN YARDIMCISI
SERKAN SÜZGEN: GENEL SEKRETER
ŞABAN KÖK: MALİ ASBAŞKAN
İSMAİL DURU: PROF. FUTBOL ŞUBE SORUMLU YRD.
YAVUZ SELİM ŞABABLI: ALTYAPI SORUMLU YRD.
AYDOĞAN TEKİN: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE ASBAŞKAN
ERTAN GAZİ KONUK: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU
MURAT AVCI: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU
KENAN ALTUNDAĞ: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU
SEZAİ DOĞANAY: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU
AHMET ÖRNEKBAŞ: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER ASBAŞKAN
VEDAT YARDEMİR: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER SORUMLUSU
ÜMİT ÖZÇAKIR: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER SORUMLUSU
SALİH BURAK ÖZKAN: REKLAM VE SPONSORLUK BAŞ SORUMLUSU
FAZIL ÇİFTÇİ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
ALİ ŞEN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
MEHMET ERHAN ÖZDEMİR: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
RIDVAN ERBAŞ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
SEFA KORKMAZ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
UFUK ALIN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
ABDULLAH AYARCAN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU
TACETTİN TURAN: STAD VE SAHA SORUMLUSU
KEMAL CEYLAN: STAD VE SAHA SORUMLU YRD.
ABDULLAH SEFA ÜSTÜN: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ
TAMER ERDOĞAN: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ
SEFA MERAL: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ
CEM KARSU: TFF ANKARA TEMSİLCİSİ
ADEM SOYKAN: TFF ANKARA TEMSİLCİSİ
YASİN ATASAYAR: TEKNOLOJİ VE SİSTEMLER SORUMLUSU
ALPER ALTUNTAŞ: TARAFTAR SORUMLUSU
HÜSEYİN TAYŞİ: TARAFTAR SORUMLU YRD.
İLHAMİ AKÇA: BSTORE TANITIM, SOSYAL MEDYA SORUMLUSU
AHMET UZUOĞLAN: BSTORE TANITIM, SOSYAL MEDYA SORUMLU YRD.
HAŞİM ERDOĞAN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU
ERCAN AÇIKALIN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU
AKAN SURKİT: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU
EMRAH YAMAN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU
FEVZİ CANBEK: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU
ÜMİT YAMAN: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU
RAHMİ AKSOY: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU
KADİR UZUN: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU