Boluspor’da görev dağılımı yapıldı

Boluspor’da yeni yönetim ilk haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı yapıldı.

Boluspor’da görev dağılımı yapıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen olağan kongre sonrasında başkan seçilen Abdullah Abat ve yönetimi ilk haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda görev dağılımı yapılırken, Oğuzhan Özçelik başkanvekili oldu. Konu ile ilgili olarak kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulumuz, ilk haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2020-2021 sezonu öncesinde fikir ve görüşlerini beyan ederken, görev dağılımı yapıldı.”

Yapılan görev dağılımı aşağıdadır:

ABDULLAH ABAT: BAŞKAN

OĞUZHAN ÖZÇELİK: BAŞKAN VEKİLİ - PROF. FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU

NEJAT ÖZTÜRK: BAŞKAN YARDIMCISI - ALTYAPI SORUMLUSU

MURAT SARPER ŞEN: BAŞKAN YARDIMCISI - GENEL VE İDARİ İŞLER SORUMLUSU

SERDAR YILDIZ: BAŞKAN YARDIMCISI - BASIN, TANITIM VE GENEL İLİŞKİLER SORUMLUSU

SUAT ÇEKEN: BAŞKAN YARDIMCISI - KURUMSAL İLİŞKİLER SORUMLUSU

SİNAN BARUT: BAŞKAN YARDIMCISI - HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU

RASİM ÖZDEMİR: BAŞKAN YARDIMCISI

FERHAT BAĞCI: BAŞKAN YARDIMCISI

İBRAHİM ERCAN: BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN SÜZGEN: GENEL SEKRETER

ŞABAN KÖK: MALİ ASBAŞKAN

İSMAİL DURU: PROF. FUTBOL ŞUBE SORUMLU YRD.

YAVUZ SELİM ŞABABLI: ALTYAPI SORUMLU YRD.

AYDOĞAN TEKİN: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE ASBAŞKAN

ERTAN GAZİ KONUK: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU

MURAT AVCI: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU

KENAN ALTUNDAĞ: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU

SEZAİ DOĞANAY: TESİSLER, YATIRIM VE PROJE SORUMLUSU

AHMET ÖRNEKBAŞ: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER ASBAŞKAN

VEDAT YARDEMİR: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER SORUMLUSU

ÜMİT ÖZÇAKIR: TİCARİ İLİŞKİLER, ALIM, SATIM VE İŞLETMELER SORUMLUSU

SALİH BURAK ÖZKAN: REKLAM VE SPONSORLUK BAŞ SORUMLUSU

FAZIL ÇİFTÇİ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

ALİ ŞEN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

MEHMET ERHAN ÖZDEMİR: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

RIDVAN ERBAŞ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

SEFA KORKMAZ: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

UFUK ALIN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

ABDULLAH AYARCAN: REKLAM VE SPONSORLUK SORUMLUSU

TACETTİN TURAN: STAD VE SAHA SORUMLUSU

KEMAL CEYLAN: STAD VE SAHA SORUMLU YRD.

ABDULLAH SEFA ÜSTÜN: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ

TAMER ERDOĞAN: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ

SEFA MERAL: TFF İSTANBUL TEMSİLCİSİ

CEM KARSU: TFF ANKARA TEMSİLCİSİ

ADEM SOYKAN: TFF ANKARA TEMSİLCİSİ

YASİN ATASAYAR: TEKNOLOJİ VE SİSTEMLER SORUMLUSU

ALPER ALTUNTAŞ: TARAFTAR SORUMLUSU

HÜSEYİN TAYŞİ: TARAFTAR SORUMLU YRD.

İLHAMİ AKÇA: BSTORE TANITIM, SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

AHMET UZUOĞLAN: BSTORE TANITIM, SOSYAL MEDYA SORUMLU YRD.

HAŞİM ERDOĞAN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU

ERCAN AÇIKALIN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU

AKAN SURKİT: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU

EMRAH YAMAN: KONAKLAMA VE KAMP SORUMLUSU

FEVZİ CANBEK: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU

ÜMİT YAMAN: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU

RAHMİ AKSOY: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU

KADİR UZUN: LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA SORUMLUSU

Volkan Yılmaz

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