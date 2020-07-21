"Boluspor’da Görevimi Tamamladım"

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un son 10 maçta elde edilen 15 puanla düşme hattından kurtararak ligde bırakan Teknik Direktör Fırat Gül, Boluspor’daki görevinin tamamlandığını söyledi. Gül sözlerine sezonun ikinci yarısının genel bir değerlendirmesini yaparak başladı. Morali bozuk bir camiayı 4 puan geriden gelerek ligde bıraktıklarını açıklayan Gül, “Giresunspor maçını saymazsak son 9 maçta 15 puan elde ederek 33 puan ulaştık ve ligde kalmayı başardık. Pandemi döneminde diğer takımlar sanal idmanlar yaparken biz bulunduğumuz yer itibariyle avantajlıydık ve hemen hemen her gün oyuncularımızla birlikte saha idmanı yapma şansımız oldu. Geldiğimiz bu noktada futbolcularımızın oynayanı, kenarda kalanı performanslarının yüzde yüzünü ortaya koydu. Bu tüm takımın başarısıdır. Biz takımı ligde bırakarak görevimizi başarıyla tamamladık” dedi. Gül sorulan bir soru üzerine takımdan ayrılacağının sinyalini net bir şekilde verdi. Boluspor’u yeni sezon öncesi yönetim ve hoca krizi bekliyor.