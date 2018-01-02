Haber: Esra Öztürk

Sezon başında da transferi gündeme gelen tecrübeli orta saha oyuncusu ile görüşme yapan başkan Abdullah Mergen, bu oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Umut için TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un da çok istekli olduğu öğrenildi. Manisaspor eski teknik direktörü Sait Karafırtınalar’ın kancayı attığı Umut Gündoğan’ın, tercihini önümüzdeki hafta vermesi bekleniyor. Umut Gündoğan, geçen sezon devre arasında geldiği Manisaspor’da 17 maçta 1 gol atarken, oynadığı futbolla takımın ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.