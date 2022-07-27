Boluspor’da ilk ayrılıklar belli oluyor

Kadrosunda 30'dan fazla oyuncuyu barındıran kırmızı beyazlı ekibimiz geçen sezonki kadrosunda bulunan genç orta saha oyuncusu Talha Erdoğan ile yeni transfer Koray Baykara'nın takımdan gönderileceği belirtildi. İki oyuncunun ayrılığı ile ilgili Boluspor Kulübü’nün resmi açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada kadro sayısını düşürmek isteyene Boluspor’da bazı isimlerle de yolların ayrılacağı, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu futbolcuların bir bölümünün kiralık olarak gönderilebileceği öğrenildi.