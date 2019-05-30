Boluspor’da kongre krizi

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor Kulübü delegeleri Olağan Kongre için Karaçayır Tesislerinde toplandı. Saat 14.30’da yapılması planlanan kongreye katılım çok az sayıda oldu. Yeterli sayının sağlanamaması üzerine Başkan Adayı Cavit Demir, yetkililere tepki gösterdi. Başkan Necip Çarıkcı’ya mali tablo ve delege listesi ile alakalı tepki gösteren Demir, listelerin geç ulaştırılmasını ve listelerde iletişim bilgilerine yer verilmemesini eleştirdi.

DEMİR’DEN ÇEKİLME SİNYALİ

Cavit Demir, “15 gün Boluspor’a ne kazandıracak? 15 günde Boluspor ne kaybedip kazanacak, zaten geç kaldı kongre. Bir dahaki dönem aday olur muyuz olmaz mıyım? İnsanlara söz verdik geldiler. Düşüneceğiz, taşınacağız. Biz dostlarımızla, arkadaşlarımızla iyi bir yönetim olsun diye yola çıktık. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Bizden buraya kadar. Bu aşama itibariyle kendi aramızda toplantı yaptıktan sonra karar vereceğiz, ama bir dahaki döneme aday olmama olasılığımız yüzde 90” dedi.

Necip Çarıkcı ise, “Ben Cavit Beye bütün listeleri verdim, bütün mali raporları da verdim. Ama Boluspor’un gizli evrakı mali raporu 5 dakika sonra basının eline geçti” diye Demir’e tepkisini dile getirdi.

KONGRE 15 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Öte yandan Boluspor, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yaparak kongrenin ertelendiğini açıkladı. Duyuruda, “Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran 2019 Cumartesi tarihine ertelenmiştir. 15 Haziran 2019 tarihinde saat 14:30'da çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir” denildi.