Boluspor’da kongre tarihi belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, ligin son maçının ardından görevi bırakacağını açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kongre tarihi belli oldu. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kongre 8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

İşte kulüpten yapılan yazılı açıklama:

Boluspor Kulübü Başkanı Sayın Necip Çarıkcı Başkanlığında, 24.07.2020 tarihinde toplantı yeter sayısı ile olağan olarak yapılan toplantıda gündemde bulunan hususlar görüşüldü, konuşulup değerlendirildi. Buna göre ; Yönetim Kurulumuz, Boluspor Kulübü Derneği’nin ‘Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’ yapma kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın, 08.08.2020 tarihinde saat 15.00’de Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi Boluspor Halı Saha Tesislerinde yapılmasına, bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 15.08.2020 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

Açılış ve Yoklama

Kongre Divan Seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış konuşması

Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

Denetim Kurulu raporunun okunması

Bilanço Gelir – Gider hesaplarının okunması

Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, bilanço gelir - gider hesapları üzerinde görüşmeler

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

Başkan adaylarının konuşmaları (isteğe bağlı)

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

Yüksek Divan Kurulu Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 14:11