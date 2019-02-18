Boluspor’da neler oluyor?

“Neyin izini”

Sezona flaş galibiyetlerle başlayan Boluspor, son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrasında takım içindeki huzursuzluklar gözden kaçmıyor. Alınan kötü sonuçlar taraftarda tepkiler oluştururken haber ekibimizin aldığı bilgiye göre Takımımız oyuncularından Yusuf Emre Gültekin yönetimden bir ay izin istedi.

“Çarıkcı doğruladı”

Aldığımız haber sonrası telefonla ulaştığımız Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı; “Yusuf Emre Gültekin sezon başında da gitmek istedi. O zaman ki hocamız Sait Karafırtınalar buna müsade etmedi. Şimdi ise Yusuf, özel hayatındaki olumsuzlukları öne sürerek yönetimimizden bir ay süre ile izin istedi. Bizde kendisini toparlaması için izin verdik. Bu konu ile alakalı gerekli açıklamayı yarın yapacağız. Diarra ile de herhangi bir sorunumuz yok.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 01:56