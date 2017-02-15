Haber: Erdal Tanrıverdi

Moderatörlüğünü Serkan Erkan'ı n yaptığı programda, konuklar her zaman olduğu gibi Teknik Direktör Ali Beykoz, Yazar Soner Çavuşoğlu ve Yazar Koray Yılmazdemir oldu. Boluspor'da kan değişikliğinin mecburi olduğunun konuşulduğu programda, Yusuf Şimşek ile görüşmelere başlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bolusporlu taraftarlar da kan değişikliği isterken özellikle Hüseyin Kalpar isminde yoğunlaştığı görüldü.

Soner-Kırcı kavgası yaşandı mı?

Mersin İdmanyurdu maçında sonra kaleci Soner ile menajer Kazım Kırcı arasında kavga yaşandığı ve Soner'in bir süredir mutsuz olduğu için bu hafta yedek kaldığını iddia eden Koray Yılmazdemir sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Bolusporlu futbolcularla yapılan özel röportajlar ve Mersin'de çekilen görüntülerin dışında Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da yayına telefonla bağlandı. Ortamı bir anda ısıtan Bakkal Boluspor'dan aldıkları Emre'nin performansından çok memnun olduğunu ve bu oyuncunu Süper Ligde rahatlıkla oynayabileceğini belirtti.