Boluspor’da oynayan Berk Yıldız Süper Lig’e transfer oldu

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer hamlelerine devam ediyor. Adana temsilcisi son olarak geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Berk Yıldız'ı kadrosuna kattığını ve kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.