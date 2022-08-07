Boluspor’da oynayan Berk Yıldız Süper Lig’e transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Boluspor’un kadrosunda bulunan Yeni Malatyaspor’dan kiraladığımız Berk Yıldız Süper Lig ekibi adana Demirspor’a transfer oldu.

Boluspor’da oynayan Berk Yıldız Süper Lig’e transfer oldu

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer hamlelerine devam ediyor. Adana temsilcisi son olarak geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Berk Yıldız'ı kadrosuna kattığını ve kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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