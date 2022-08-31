Boluspor’da Pendikspor mesaisi başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden kırmızı beyazlı ekibimiz, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığıve 1-1 berabere kaldığı Altınordu karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde akşam antrenmanıyla hazırlıklara başlayan Boluspor, düz koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik antrenman yaptı.

Bolusporlu futbolculardan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı münasebetiyle Bolusporlu futbolcular ve teknik ekip antrenman öncesinde Türk Bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutladılar.