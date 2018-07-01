Haber: Semih Baykal

Boluspor’un, Denizlispor’dan ayrılan İsmail Haktan Odabaşını üçüncü kez transfer etmesinin ardından şok bir istifa olayı yaşandı. Boluspor Denetleme Kurulu Üyesi Hayrettin Aytar, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aytar, “İSTİFA… Dün sosyal medya hesabım Facebook’ta yaptığım açıklamada,,,İsmail haktan Odabaşı’nın Boluspor’a transferi konusunda”Boluspor taraftarına küfreden futbolcunun gerçekleştiği anda Boluspor denetleme kurulu üyeliğinden istifa edeceğimi belirtmiştim…Boluspor ruhuna,,, ekolüne,,, kültürüne uygun düşmeyen bu transferin gerçekleştiğini öğrenmiş bulunmaktayım…Bana düşen, her zaman olduğu gibi sözümün arkasında durmaktır…An itibari ile Boluspor denetleme kurulu üyeliğinden istifa ediyorum…Ayrıca ilgili topçu Boluspor’un sözleşmeli futbolcusu olduğu sürece çok sevdiğim Boluspor’umun maçlarına gitmeyeceğimi ,,,Bolu spor kamuoyuna saygıyla duyururum…” sözlerine yer verdi.