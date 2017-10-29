Haber: Semih BAYKAL

Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar'ın yardımcılığını Osman Bilik, Bekir Limanlar, Ziya Güler ve Salih Sayar (Kaleci antrenörü) yapacaktır.Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Boluspor yönetimi tam kadro katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan, Karafırtınalar, “Boluspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için son derece mutluyum. Ligi ve oyuncuları yakından tanıyorum. Bundan sonra Boluspor’un başarısı için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ise, “Sait hocamızla uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi yakından takip ettiğimiz başarılı isimlerden. Duruşu ve kişiliğiyle de takımımıza örnek olacak bir isim. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Daha önce Bucaspor, Karşıyaka ve Manisaspor gibi takımları çalıştıran Sait Karafırtınalar, kendisini Boluspor’a bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Başkan Çarıkcı şunları dile getirdi: “Pazartesi günü Fuat Çapa ile yollarımızı ayırmıştık. Bugünde Sait Karafırtınalar ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız malum, Buca modelini şu andaki Altınordu modelinin bir teknik direktörüdür. 1 ay önceki demeçlerimde Boluspor Kulübünün yavaş yavaş Bolu’nun çok büyük bir ekonomisinin olmadığını, siyasi yapısının olmadığını, gelir anlamında da çok büyük bir gelişme olmadığını yavaş yavaş alt yapısının ve Altınordu modelinin getirmemiz gerektiğini söylemiştim. Futbol artık büyük sponsorlar altın güç kazanıyor. Bizde bu konuda kararı en başta 10 tane, transfer komitesiyle karar aldık. Sait hoca konusunda fikir birliğine vardık. Hocamız bu ligi bilen hocamız. Hocamızı hem A takımda, özellikle de alt yapıda çok büyük destek alacağız. İnşallah Buca modeli, Altınordu modeli yavaş yavaş Boluspor’da da olması yönünde çaba göstereceğiz. Bu hafta Rize maçımız var. Rize maçında takımın başında hocamız olmasını istemiştik. Bu da nasip oldu. Sağ olsun hocamız da çok büyük özveri gösterdi. Hafta sonu antrenmanlarımız var. Takımın başında hocamız görev yapacak. Boluspor’a, Bolumuza hayırlı olsun. Bu sene beklediğimiz hedefe ulaşırız.”

Boluspor Kulüp Başkanı NecipÇarıkcı’nın ardından söz alan yeni teknik direktörümüz Sait Fırtınalar ise şöyle konuştu: “Başkanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördükleri için, güvendikleri için. Öncelikle kulübüme, ekibime ve kendime hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda baktığımız zaman çok değerli oyunculardan kurulu bir Boluspor kadrosu var. Şu anda olduğu yer, konum olarak kendilerinin hak etmediği bir yerde. Bence suni bir durumda şuan görüntü. Önümüzde bir 8 hafta var, ilk devreye katar. Alabileceğimiz maksimum puanlarla inşallah, ilk devreyi gerçek yerimizde tamamlayıp, devre arasında da iyi bir hazırlıkla da sezon sonunda ilk 2 olur, ilk 6 olur neresi olursa. Kendimize orada yer bulmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden gayreti göstereceğiz. Ben uzun yıllar alt yapılarda görev almış bir insanım. Daha çok Bucaspor’da. Çok uzun süre. Onun devamında Altınordu ekibi bizle birlikte çalışan bir ekipti. Çok değerli bir ekip. Türkiye’ye örnek oluyorlar. Buna önayak olduk o zamanlar. Burada da inşallah böyle bir başlangıç yapıp, bunu söylerken uzun vadeli bir çalışma olacağını gösteriyor. Bu sadece bizim sene sonuna kadar mukavelemiz ama bizim göstereceğimiz performansta etkili olacak. Burada Bolu halkının bize çok büyük destek olması gerekiyor. Gerek tribünde gerek biz altyapıdan yetişen oyuncularımızı vitrine çıkaracağız. Olanı parlatacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Türkiye’yi tarayacağız. Bunda deneyimli ekip arkadaşlarım var, antrenör arkadaşlarım var. Uzun yıllar çalıştılar. Elimizden geldiği şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Başarılı olmaya çalışacağız. Herkes için hayırlı olsun.”