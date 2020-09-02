Boluspor’dan 3 İmza

Haber: Volkan Yılmaz

Tugay Kaçar'ı tanıyalım

1 Ocak 1994 Uşak doğumlu olan Tugay Kaçar, Turan İdmanyurdu takımında futbola başladı. Daha sonra Yukatel Denizlispor'da profesyonelliğe geçiş yapan Kaçar, sırasıyla Ofspor, Kızılcabölükspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor, Osmanlıspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giydi. Süper Lig'de 10 maçı bulunan Kaçar, 82 kez TFF 1. Lig maçında görev yaptı. 12 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. Tugay Kaçar Osmanlı ve Gazişehir FK takımlarında oynarken Boluspor taraftarlarıyla girdiği diyaloglarla büyük tepki çekmişti.

Hamza Gür'ü tanıyalım

3 Nisan 1994 Ürdün doğumlu olan Hamza Gür, İskenderunspor'da futbola başladı. Daha sonra Altınözü Belediyespor'a transfer olan Gür, Körfez İskenderunspor takımında profesyonel oldu. Ardından 1461 Trabzon'a transfer olan Hamza Gür, üç yıl burada görev yaptı. Ardından Süper Lig'e yükselen Hatayspor'a transfer olurken, burada üç sezonda 90 karşılaşmaya çıktı. Hamza Gür, 82 kez TFF 1. Lig, 165 kez TFF 2. Lig ve 18 kez Türkiye Kupası maçında görev yaparken, 60 kez fileleri havalandırdı.

Arda Hilmi Şengül'ü tanıyalım

11 Aralık 1998 Kadıköy doğumlu olan Arda Hilmi Şengül, Selimiye'de futbola başladı. Daha sonra kısa sürede Altınordu'ya transfer olan Şengül, burada profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra, Erzinspor'a transfer olan genç futbolcu burada 3 kez TFF 3. Lig müsabakasında görev aldı. Ardındna, Niğde Anadolu FK'ya transfer olan Şengül, TFF 2. Lig'de 14 karşılaşmada görev yaparken, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı. Son olarak Sultanbeyli Belediyespor'a transfer oldu. Burada 27 kez TFF 3 .Lig maçına çıkan Şengül, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Arda Hilmi Şengül, U-17 ve U-18 Milli Takımlar olmak üzere 6 kez özel maçta Milli Takım forması giydi.