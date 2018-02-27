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    • Boluspor’dan 5’i 1 yerde

    Boluspor ligin 24. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu’yu 5-1 mağlup etti.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 18:56
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    Boluspor’dan 5’i 1 yerde
    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz hafta evinde B.B. Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor, ligin 24. Haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, her hafta olduğu gibi bu hafta da geleneğini bozmadı ve sahaya farklı bir 11 ile çıktı. Boluspor’da Özgür İleri’nin yerine İshak Çakmak, Göksu Alhas’ın yerine Furkan Şeker ve Sefa Yılmaz’ın yerine İrfan Başaran ilk 11’de sahaya çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi ablukaya aldı. Kırmızı Beyazlılar özellikle İrfan Başaran ve Yusuf Emre ile etkili oldu. Boluspor 39’ncu dakikada Cengiz Umut Meraş golü ile maçta 1-0 öne geçti. Golden sonrada rakip kalede baskısını sürdüren kırmızı beyazlılar 44’ncü dakikada Mustafa Durak ile farkı 2’ye çıkardı (0-2). İlk yarı Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    BOLUSPOR’DAN GOL ŞOV

    İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Altınordu oldu. Altınordu 49’ncu dakika Kerim Avcı ile farkı bire indiren golü buldu(1-2). Kısa sürede kendini toparlayan Boluspor 54’ncü dakika İrfan Başaran ile farkı tekrar 2’ye çıkardı (1-3). Rakip kalede tekrar baskısını arttıran Boluspor, Rydell Poepon ile 87’nci dakika’da farkı 3’e çıkardı (1-4). Bu golden 3 dakika sonra Boluspor Rydell Poepon ile beşinci golü buldu(1-5). Maç bu skorla tamamlanırken Boluspor puanını 37’e çıkardı.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Bülent Birincioğlu***(Hakem), Muhammet Yumak** (1. Yardımcı Hakem), Vural Gül**(2.Yardımcı Hakem), Erkan Engin*** (dördüncü Hakem)

    İlk 11’ler

    Altınordu: Erce Kardeşler*, Recep Yemişçi**(Fatih Aktay** Dk 82), Yusuf Acer*, Mehmet Murat Uçar*, Serkan Göksu*(Berkay Samancı**), Mirkan Aydın***, Erdoğan Yeşilyurt*, Kerim Avcı***, Deniz Vural**( Alican Özfesli** Dk 73), Barış Alıcı****, Hasan Hatipoğlu*

    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi**, Mamadou Diarra***, Rydell Poepon*, İshak Çakmak***, İrfan Başaran***(Burak Asan***Dk 78), Melih Okutan***(Akabueze** Dk 71), Furkan Şeker*, Yusuf Emre Gültekin***(Andre Santos** Dk82), Mustafa Durak*, Cengiz Umut Meraş***

    Sarı Kartlar: Cengiz Umut Meraş(Boluspor Dk 46), Furkan Şeker (Boluspor Dk 66), Mustafa Durak(Boluspor Dk 72), Recep Yemişci (Altınordu Dk 57), Erdoğan Yeşilyurt (Altıordu Dk 66)

    Kırmızı Kartlar:

    Goller: Cengiz Umut Meraş (Boluspor Dk 39), Mustafa Durak (Boluspor Dk. 44), İrfan Başaran (Boluspor Dk 54), Rydell Poepon (Boluspor Dk 87, 90),Kerim Avcı ( Altınordu Dk 49)

    Maçtan Dakikalar

    Karşılaşma Altınordu’nun vuruşu ile başladı.

    37’nci dakika Boluspor’da Cengiz umut Meraş’ın ceza sahası sol çaprazdan içeriğe gönderdiği pasta topla buluşan İrfan Başar’ın şutunu defans engelledi.

    GOOOLLL39’ncu dakika Boluspor’da Melih Okutan’ın ceza sahası içersine gönderdiği pasla topla buluşan Umut Meraş’ın şutu ağlarla buluştu. 0-1

    GOOOLLL44’ncü dakika Boluspor’da İshak Çakmak’ın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Mustafa Durak topu boş ağlara gönderdi. 0-2

    İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

    İlk Yarı sonucu Altınordu 0 Boluspor 2

    İkinci yarıya Altınordu oyuncu değişikliği ile başladı. Serkan Göksu oyundan çıkarken yerine Berkay Samancı oyuna dahil oldu.

    İkinci yarı Boluspor’un vuruşu ile başladı.

    46’ncı dakika Boluspor’da Cengiz Umut Meraş rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    GOOOLLL49’ncu dakika Altınordu’da Mirkan’ın ceza sahası içersinde arka tarafa doğru gönderdiği pasta Kerim Avcı topu ağlara gönderdi.1-2

    GOOOLLL54’ncü dakika Boluspor’da Poepon’un sağ çaprazdan ceza sahası içersine gönderdiği pasta İrfan Başaran topu ağlara gönderdi. 1-3

    57’nci dakika Altınordu’da Recep Yemişci rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    58’nci dakika Boluspor’da Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci iki hamlede kontrol etti.

    66’ncı dakika Boluspor’da Furkan Şeker, Altınordu’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.

    68’nci dakika Altınordu’da Barış Alıcı’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

    69’ncu dakika Boluspor’da Rydell Poepon’un yaklaşık 30 metre yaptığı koşu sonrasında ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci kurtardı.

    71’nci dakika Boluspor’da Melih Okutan saha kenarına gelirken yerine Akabueze girdi.

    72’nci dakika Boluspor’da Mustafa Durak rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

    73’ncü dakika Altınordu’da Deniz Vural oyundan çıkarken yerine Alican Özfesli girdi.

    78’nci dakika Boluspor’da İrfan Başaran saha kenarına gelirken Burak Asan oyuna dahil oldu.

    79’ncu dakika Altınordu’da Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Kaleci Gökhan müthiş kurtardı.

    82’nci dakika Boluspor’da Yusuf Emre Gültekin oyundan çıkarken yerine Andre Santos girdi. Altınordu’da Recep Yemişci oyundan çıkarken yerine Fatih Aktay oyuna girdi.

    GOOOLLL87’nci dakika Boluspor’da Andre Santos’un sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği pasta Rydell Poepon topu ağlara gönderdi. 1-4

    GOOLLL90’ncı dakika Bolupor’da Rydell Poepon ceza sahası içersinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-5

    Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.

    Maçın sonucu Altınordu 1 Boluspor 5

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ligin, 24., Haftasında, Deplasmanda

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