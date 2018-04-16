Haber: Semih Baykal

Tetiş Yapı Elazığspor’u geçtiğimiz hafta evinde Melih Okutan’ın attığı 2 golle yenerek Play Offlara kalma noktasında büyük avantaj sağlayan Boluspor ligin 31’nci haftasında Adanaspor’a konuk oldu. Boluspor’da Sait Karafırtınalar her hafta olduğu gibi bu haftada farklı bir 11’le çıkararak geleneğini bozmadı. Boluspor’da uzun bir aradan sonra Alim Öztürk ilk 11’de sahaya çıktı. Kırmızı Beyazlılarda Rydell Poepon’da 2 hafta aradan sonra ilk 11’deki yerine döndü. Akabueze de bu maçta ilk 11’de kendi yer buldu. Boluspor’da ayrıca Yusuf Emre Gültekin’de kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemedi.

POEPON’DEN KÖTÜ VURUŞ

Karşılaşmaya Adanaspor’un vuruşu ile başladı. Maçın ilk tehlikeli atağını 14.dakikada Boluspor Poepon ile gerçekleştirdi. Akabueze’nin sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasla buluşan Poepon’un kötü şutunda top üst direkten auta çıktı.

İLK SARI KART DİARRA’YA

Boluspor’dan Diarra maçın 22.dakikasında rakibi Bilal Yener Arıca’ya yaptığı faul sonrasında hakem Hakan Ceylan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Maçın 28.dakikasında İshak Çakmak rakibi Bahattin Köse’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GÖKHAN GOLE İZİN VERMEDİ

Adanaspor’un tehlikeli atağına kaleci Gökhan Değirmenci izin vermedi. Maçın 30.dakikasında Magaye’nin kornerden ceza sahası gönderdiği pasla buluşan Onur Akbay’ın sert şutunu Gökhan Değirmenci uzanarak topu uzaklaştırdı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ilk yarısında iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Boluspor özellikle Melih Okutan, Akabueze ve Rydell Poepon ile rakip kalede etkili olsa da buldukları pozisyondan yararlanamadılar. Diğer taraftan Adanaspor Onur Akbay ve Bahattin Köse ile gol bulmaya çalıştı. Ancak iki takımda bir türlü topu ağlara göndermeyi başaramadı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

DİARRA POZİSYONDAN YARARLANAMADI

İkinci yarı Boluspor’un vuruşu ile başladı. Maçın 50.dakikasında Boluspor Diarra ile etkili geldi. Mustafa Durak’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan gelen Diarra topla buluştu. Diarra’nın etkili şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Boluspor, Akabueze ile gol pozisyondan yararlanamadı. Maçın 54.dakikasında Akabueze’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten geri döndü.

İLK GOL KÖSE’DEN

Maçın ilk golü 59. dakikada Adanaspor’dan geldi. Bahattin Köse’nin ceza sahası dışından çektiği şutta üst direğe çarpan top ağlarla buluşarak Adanaspor maçta 1-0 öne geçti.

MAGAYE FARKI 2’YE ÇIKARDI

Adanaspor, maçın 62.dakikasında Magaye’nin golü ile farkı ikiye çıkardı. Gökhan Süzenin pasında topla buluşan Magaye topu ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi.

İLK DEĞİŞİKLİK BOLUSPOR’DAN

Kalesinde arka arkaya gol gören Boluspor’da teknik Direktörü Sait Karafırtınalar iki değişiklik birden yaptı. Maçın 67.dakikasında İrfan Başaran’ın yerine Sefa Yılmaz girerken, Melih Okutan yerini Guido Koçer’e bıraktı.

OYUNA GİRDİ GOLÜ ATTI

İrfan Başaran’ın yerine oyuna giren Sefa Yılmaz Boluspor’un ilk golünü kaydederek farkı 1’e indirdi. Maçın 72. dakikasında ceza sahasında Furkan Şeker’in pasında Sefa Yılmaz topu ağlara göndererek durumu 2-1’e getirdi.

POEPON İLE GELEN EŞİTLİK

Boluspor’un golcü oyuncusu Rydell Poepon maçta eşitliği getiren golü kaydetti. Maçın 74.dakikasında Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can pozisyonu uzaklaştırmak isterken top Rydell Poepon’un önünde kaldı. Topla buluşan Poepon topu ağlara göndererek maçta 2-2 eşitliği yakaladı.

GUİDO NET GOLÜ KAÇIRDI

Boluspor’lu Guido Koçer takımını öne geçirecek olan net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 78.dakikasında topla buluşan Guido Koçer kaleci İrfan Can ile bire bir kaldı pozisyonda topu az farkla dışarıya gönderdi.

İSHAK TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Boluspor yakaladığı penaltı ile maçta öne geçme fırsatını yakaladı. Maçın 88.dakikada Boluspor’lu Sefa Yılmaz ceza sahası içinde rakibi Renan Didiz tarafından yerde kaldı. Yılmaz’ın yerde kalmasının ardından maçın hakemi Hakan Ceylan beyaz noktayı gösterdi. Adanaspor’lu Renan Didiz ise yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen İshak Çakmak topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

5 DAKİKA UZATMA EKLENDİ

Maçın Hakemi Hakan Ceylan mücadelede 5 dakika uzatma gösterdi. Maçın uzatma dakikasında Boluspor farkı artıran gol için rakip kalede bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Beraberlik için yüklenen Adanaspor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Adanaspor deplasmanında 2-0’dan gelip mücadeleyi 3-2 kazanan Boluspor puanını 53’e çıkararak Play Offa kalma noktasında önemli bir avantaj elde etti

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan (Hakem), Serkan Gençerler (1.Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu (2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan (Dördüncü Hakem)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Renan Souza Dınız, Gökhan Süzen, Renan Rodrıgues Da Sılva, Tevfik Altındağ, Bilal Yener Arıca ( Mustafa Sevgi Dk 72), Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bahattin Köse ( Oğuz Han Aynaoğlu Dk 83), Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Mamadou Dıarra, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İrfan Başaran ( Sefa Yılmaz Dk 67), Mustafa Durak, Melih Okutan ( Guido Koçer Dk 67), Rydell Romano Poepon,

Sarı Kartlar: Mamadou Dıarra ( Boluspor Dk 22), İshak Çakmak (Boluspor Dk 30), Roni ( Adanaspor Dk 70), Rydell Peopon ( Boluspor Dk 86), Renan Diniz ( Boluspor Dk 88)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Bahattin Köse ( Adanaspor Dk 59), Magaye ( Adanaspor Dk 62), Sefa Yılmaz ( Boluspor Dk 72), Rydell Poepon ( Boluspor Dk 74), İshak Çakmak ( Boluspor Dk 89)