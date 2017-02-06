Haber: Erdal Tanrıverdi

Belek Kaya Otel’in sahasında oynanan hazırlık müsabakasında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Boluspor rakibini 4-2 mağlup etti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller biri penaltıdan olmak üzere 24 ve 30. dakikada Anco Jansen, 70. dakika Yusuf, 73. dakika ise Vrede’den geldi. Sarı-siyahlı takımın gollerini ise 20. dakikada Yiğitcan Erdoğan, 40. dakikada ise penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Boluspor sahaya; Erdi Yokuşlu (75' Melih), Alim (74' Necati), Diarra (46' Ramazan), Fatih, Hakan (74' Umut), Abdulkadir (50' Özgür), Yusuf Emre (71' Burak Asan), Guido (46' Musa), Anco Jansen (74' Furkan), Rydell (46' Kadir), Mitchell te Vrede şeklinde çıktı. Evkur Yeni Malatyaspor’da ise yeni transferlerden Ayite maç kadrosuna alınmazken, Murat Yıldırım ise oyuna sonradan dahil oldu. Evkur Yeni Malatyaspor Boluspor karşısına Hakan, Yiğit, Sezer, Ferhat, Buğra, Azubuike, Sedat, Mba, Dialiba, Eren ve Ahmet 11’i ile çıktı. Boluspor’un golleri ise Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı formasından bir süre ayrı kalan Dialiba oynanan hazırlık müsabakasında görev alarak yeniden formasına kavuştu. Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçta alt yapı oyuncuları Abdulsamed, Furkan, Fatih ve Eyüp’e de şans tanıdı.