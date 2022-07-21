Boluspor’dan Melih Okutan sürprizi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen kırmızı beyazlı ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sol kanadına takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, 26 yaşındaki eski oyuncusu Melih Okutan ile sözleşme imzalayacak.

Sait Karafırtınalar tarafından her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu arayan Boluspor, eski oyuncusu Melih Okutan ile anlaşmaya vardı. Samsunspor’da forma giyen eski oyuncumuz Melih Okutan sol kanat, sağ kanat ve orta saha mevkilerinde forma giyebiliyor.

Geçtiğimiz sezonu Yılport Samsunspor takımında geçiren Melih Okutan, eski takımı Boluspor’dan gelen teklifi kabul etti. Yılport Samsunspor ile geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen Okutan, 1045 dakika sahada kaldı. Okutan, attığı 2 golle takımına katkı sağladı.

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