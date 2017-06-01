Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig Play-Off yarı finali rövanş mücadelesinde kırmızı beyazlı ekip Boluspor, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Müsabaka öncesi kırmızı beyazlı futbolcular, Bolu Atatürk Stadyumu’nu dolduran Bolusporlu ve Göztepeli taraftarlar ile ekran başındaki sporseverlerin karşısına, “Sıra beklemeden muayene olabilmek için Alo 182’den randevu alabilirsiniz” yazılı pankartla çıktı.

Kırmızı beyazlı Bolusporlu taraftarların alkışları eşliğinde sahaya çıkan kırmızı beyazlılar, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı Merkezi Hekim Aile Randevu Sistemi (MHRS)’nin kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşların daha kolay ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almalarını sağlamak üzere başlattığı çalışmalara, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin çağrısı üzerine gönüllü destek verdi.

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Boluspor Kulübü’ne ve kırmızı beyazlı futbolculara teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların daha kolay ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almalarını sağlamak üzere başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdürüleceği belirtildi.