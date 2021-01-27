Bolusporluyum diyenlerin mekanı

Haber: C. Kutay Aykan

Beypiliç Boluspor kulübü, takıma gönül veren futbolseverlerin her türlü lisanslı ürünü bulabileceği Boluspor mağazasını taraftarla buluşturdu. Avm’nin birinci katında hizmet vermeye başlayan yeni mağazada forma, tişört, sweatshirt, mont ve çeşitli hediyelik ürünlerle futbolseverlere geniş bir yelpaze sunuluyor.

BStore Mağaza Sorumlusu Kadir Gören, yeni açılan store’la ilgili Beypiliç Boluspor ürünlerinin daha fazla futbolsevere ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Gören ayrıca “Şehirlerinin takımına destek olmak isteyen Bolulular, mağazamızı ziyaret ederek uygun fiyatlarla diledikleri şekilde alışveriş yapabilirler. Mağazamız şu anda 12.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor” dedi.

Mağazayı ziyaret eden Cadde14 taraftar grubunun tribün liderlerinden Fatih Altundal ise şunları söyledi: “Taraftar olarak uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Mağazanın görüntüsü ve tasarımını beğendim. Ürün yelpazesinin ise biraz daha geniş olmasını beklerdim. Futbolcuların giydiği kamp eşofmanları, tişörtler vb. ürünlerle çeşitlilik artabilir.” Altundal son dönemdeki kötü sonuçlardan dolayı mağazaya karşı oluşabilecek ‘boykot’ iddialarını ise yalanladı: “Boluspor taraftarı arma sevdalısıdır. Ben negatif bir tepki olacağını düşünmüyorum. Hepsi üzerine düşeni yapacaktır. Tüm taraftarı mağazalara davet ediyorum. Bizler de son haftalardaki maç sonuçlarından ötürü endişeliyiz. Ancak desteğimize maddi-manevi devam etmeliyiz.”