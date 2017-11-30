Haber: Semih Baykal

Boluspor’a Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Maçında evinde 3-1 kaybettikten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş şunları söyledi;“Kupa maçının ilk ayağında 3–1 yenildiğimiz için üzgünüm. Boluspor’u oynadığı oyundan dolayı tebrik ederim. Bireysel hatalardan dolayı goller yedik. Rotasyon yapmak zorunda kaldık. Takımı koruma adına ve genç oyuncularıma şans verme adına rotasyon yaptım. İlk gol bireysel hatadan dolayı oldu. 15 gün sonra kupanın ikinci ayağını oynayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. İyi ve doğru oynayarak puan almak istiyoruz” diye konuştu. Özdeş ayrıca, Boluspor karşısında yaptığı rotasyonun ligde Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayla alakası olmadığını açıkladı.